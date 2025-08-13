Miruță, despre problemele litoralului: Când ai mai puțini bani, renunți la mare și la restaurante

„Românii au mai puțin bani în buzunar din cauza acestei situații financiare, care a ajuns să îi urmărească pe mulți dintre români. Când ai mai puțin bani în buzunar, nu eviți să cumperi pâine, să plătești factura la curent, ci eviți să te mai duci la un restaurant sau la mare”, a spus Miruță, la Digi24.

El a adăugat că voucherele de vacanță, care anterior stimulau turismul, au creat o obișnuință nesănătoasă, crescând artificial prețurile la hoteluri: „A doua parte a problemei este obișnuința asta că, indiferent de ce faci tu acolo, cât de performant ești, să vină statul să-ți dea un ajutor, care se numeau voucher de vacanță, și care să plătească incapacitatea de a te ocupa de turism. Am fost pe litoral. Unele hoteluri erau pline, unele erau goale. Pentru că unii s-au obișnuit să primească din partea statului o schemă de ajutor, care creștea prețurile artificial, că venea lumea cu voucher”.

Ministrul a mai criticat lipsa promovării litoralului și implicarea redusă a autorităților locale. „Când te duci la hotel, pe lângă cazarea în sine, plătești o taxă. Banii aceia se duc toți la primărie, care nu prea face promovare cu ei. Dacă încep să le spui că îi redirecționezi către aceste ONG-uri pentru ca ele să-și gestioneze promovarea, primăriile nu sunt de acord. Preocuparea de a promova la o valoare corectă ceea ce avem nu există.”

„Am lucrat, de când am venit la minister, la o chestiune simplă, măruntă, dar care este un semnal. Elimin acele formulare de cazare completate manual. Nu că sunt eu cu digitalizarea, ci pentru că Ministerul Turismului nu știe astăzi câți turiști vin, de unde vin, unde se duc și ce consumă”, a mai spus Miruță.