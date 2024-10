Modificarea pensiilor militarilor, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor

„Am convocat această şedinţă, tocmai pentru a dovedi că nu ne-am opus niciodată acelui proiect vis-a-vis de pensiile militarilor. Am primit şi s-a înregistrat la Camera Deputaţilor punctul de vedere al Guvernului, iar imediat ce am luat act de acest lucru, am convocat şedinţa de Birou Permanent. Vom distribui în procedură de urgenţă la cele două comisii de buget finanţe şi de apărare acel proiect de lege, împreună cu punctul de vedere al Guvernului. Până mâine dimineaţă (marţi dimineaţă - n.r.) termen de depunere amendamentelor. Sper şi chiar cred că cele două comisii, Comisia de apărare şi de buget finanţe mâine se vor reuni, fie înainte de plen, fie în paralel cu plen, astfel încât mâine (marţi - n.r.), pe ordinea de zi, să avem şi la dezbateri, dar şi la sesiunea de vot final, acel proiect de lege”, spune preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Daniel Suciu.

El spune că parlamentarii PSD vor vota proiectul de lege şi nu vor depune amendamente care să modifice fondul proiectului.

„Înţeleg că partenerii noştri de la Partidul Naţional Liberal insistă şi au spus tot timpul că acest proiect de lege nu are elemente de neconstituţionalitate. (...) Parlamentarii Partidului Social-Democrat vor vota, cred şi sunt convins, în unanimitate, acest proiect de lege. Vreau să mai spun un lucru, nu obişnuiesc şi nu obişnuim să intrăm în concursuri de popularitate. Am spus de la bun început că un asemenea proiect de lege nu se face pentru campanie electorală sau pentru a favoriza pe cineva sau pe altcineva. De aceea am privit cu regret şi cu oarecare, dacă vreţi, supărare modalitatea prin care cei de la Partidul Naţional Liberal au încercat să îşi facă campanie cu acest proiect. Am spus şi atunci când, neloial, au depus un proiect de lege, deşi înţelegerea din coaliţia a fost alta, am spus încă de la bun început că susţinem acest proiect de lege, dar avem nevoie, întrucât discutăm totuşi de un impact financiar, avem nevoie şi de o fişă financiară, aşa cum se face la orice proiect de lege. (...) Eu nu pot să exclud din start că vor fi modificări dacă se vor impune, dar atenţie de formă şi nu de fond. Fondul rămâne acelaşi, vom elimina inechităţile din sistemul acesta vizavi de pensiile militarilor, iar acest proiect de lege va fi pus pe ordinea de zi în şedinţa de mâine a Camerei Deputaţilor, va fi votat de către toţi parlamentarii PSD, fără de care acest proiect de lege nu avea cum să treacă. Iar ulterior va fi trimis spre promulgare preşedintelui României”, încheie Suciu.

Liderul deputaţilor liberali, Gabriel Andronache, a cerut deblocarea procedurii pe proiectul de lege referitor la modificarea pensiilor militare, pentru adoptarea lui luni, în Camera Deputaţilor. El a menţionat că proiectul nu are niciun fel de element de neconstituţionalitate.