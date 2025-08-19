Marea Britanie rămâne în urma UE în ceea ce privește normele de mediu, pe fondul regresului post-Brexit

Experții au afirmat că miniștrii aleg să utilizeze Brexit-ul pentru a „face pași înapoi” în unele cazuri, deși există și domenii în care Marea Britanie a îmbunătățit legislația privind protecția naturii, cum ar fi interzicerea pescuitului de anghilă de nisip.

În ciuda promisiunii de a „reseta” relațiile cu UE, guvernul lui Keir Starmer nu a reușit nici să înceapă să elimine lacunele din legislația de mediu care s-au adâncit după Brexit și, în unele cazuri, alege să elimine normele de mediu ale UE din codul legislativ, potrivit The Guardian.

Analiza realizată de Guardian și Institutul pentru Politica Europeană de Mediu (IEEP) a constatat că Marea Britanie rămâne în urma UE în ceea ce privește protejarea speciilor rare, cum ar fi veverițele roșii, curățarea aerului și a apei, eliminarea substanțelor chimice periculoase din produse și creșterea gradului de reciclabilitate și eficiență energetică a produselor de consum.

Analiza a constatat că, de la Brexit, UE a propus 28 de acte legislative noi, revizuite sau actualizate în domeniul mediului, pe care Regatul Unit nu le-a adoptat.

Puncte pozitive

Există câteva „puncte pozitive” identificate de IEEP în care Marea Britanie a început să-și îmbunătățească protecția mediului în comparație cu UE, inclusiv interzicerea pescuitului de anghilă de nisip, care ar putea împiedica morirea de foame a puffinilor. Marea Britanie a desemnat, de asemenea, mai multe zone marine protejate decât UE și condiționează plățile agricole de protejarea zonelor naturale.

Cu toate acestea, acestea sunt depășite de lipsa de reglementare în unele dintre cele mai importante domenii de mediu, au afirmat experții.

Cea mai mare îngrijorare o reprezintă decizia guvernului britanic de a anula reglementările UE privind habitatele care protejează habitatele unor creaturi rare, inclusiv pârșii, veverițele roșii și privighetoarele. Oficiul pentru Protecția Mediului a avertizat că proiectul de lege privind planificarea și infrastructura, care conține legislația care ar anula reglementările privind habitatele, reprezintă o „regresie” a legislației de mediu.

OEP este organismul de supraveghere înființat după Brexit pentru a înlocui supravegherea UE asupra punerii în aplicare a reglementărilor de mediu în Marea Britanie. Cu toate acestea, deși Partidul Laburist a promis în manifestul său din 2024 să „deblocheze construirea de locuințe fără a slăbi protecția mediului”, guvernul a ignorat recomandările sale.

Michael Nicholson, șeful politicii de mediu din Marea Britanie la IEEP, a declarat: „Una este să decidem să nu ținem pasul cu UE în ceea ce privește consolidarea activă a legislației noastre de mediu, dar cu totul altceva este să facem pași înapoi și să eliminăm protecția mediului pe care am moștenit-o din calitatea noastră de membru al UE”.

UE a renunțat la o parte din legislație

UE a renunțat, de asemenea, la o parte din legislația de mediu pe care o planificase, întrucât politicienii din întreaga lume nu mai acordă prioritate mediului și acțiunilor climatice. În primele șase luni ale noului mandat al Comisiei Europene, UE a amânat cu un an o lege menită să oprească defrișările în lanțurile de aprovizionare, a acordat producătorilor de automobile doi ani suplimentari pentru a îndeplini obiectivele de poluare și a redus statutul de protecție al lupilor.

ONG-urile de mediu s-au trezit în vizorul unei înghețări a finanțării care, potrivit acestora, subminează democrația. După protestele fermierilor care au cuprins Europa anul trecut, legislatorii și statele membre au fost pe punctul de a anula o lege privind refacerea naturii pe care instituțiile UE o negociaseră deja.

Nicholson a adăugat: „La cinci ani de la Brexit, putem vedea acum că Regatul Unit a ales să nu țină pasul cu UE în ceea ce privește consolidarea legislației și politicilor sale de mediu.

UE nu este un paradis al protecției mediului, dar Marea Britanie rămâne în urmă și ar trebui să încerce să-și folosească puterile independente de elaborare a politicilor post-Brexit pentru a depăși ceea ce face UE. Din păcate, pierde această cursă către vârf și a cedat conducerea UE”.

În unele zone, Irlanda de Nord a trebuit să pună în aplicare legislația UE în cadrul acordului de la Windsor, care menține frontiera cu Republica Irlanda, un stat membru al UE.