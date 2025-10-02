Keir Starmer afirmă că Marea Britanie va învinge antisemitismul

Starmer a revenit de la summitul european din Copenhaga după atacul de la Manchester, care a răspândit frica într-o comunitate deja afectată de o creştere bruscă a incidentelor antisemite, relatează Reuters.

El l-a descris pe atacator ca fiind un „individ josnic” motivat de dorinţa de a ataca evreii „pentru că sunt evrei”.

„Vreau să le spun tuturor evreilor din această ţară că ştiu cât de multă teamă simţiţi în interiorul vostru. Ştiu cu adevărat”, a spus el.

„Aşadar, în numele ţării noastre, îmi exprim solidaritatea, dar şi tristeţea că încă trebuie să trăiţi cu aceste temeri. Nimeni nu ar trebui să treacă prin asta. Nimeni”.

Soţia lui Starmer este evreică, iar el a vorbit anterior despre legătura sa cu această religie.

Când a devenit liderul Partidului Laburist de centru-stânga în 2020, a fost nevoit să combată antisemitismul din rândurile partidului, după ce acesta a fost acuzat de discriminare şi hărţuire a evreilor de către autoritatea britanică de supraveghere a egalităţii.

Însă guvernul său a înfuriat guvernul israelian prin recunoaşterea statului palestinian. Gideon Saar, ministrul de externe al Israelului, a declarat că autorităţile britanice nu au reuşit să combată antisemitismul şi „au permis efectiv ca acesta să persiste”.

Liderii evrei din Marea Britanie s-au plâns de organizarea regulată a marşurilor pro-palestiniene la Londra de când Israelul a început să devasteze Fâşia Gaza, ucigând zeci de mii de palestinieni, ca răspuns la un atac asupra Israelului din octombrie 2023 condus de militanţii Hamas. Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în acel atac şi 251 au fost luate ostatici înapoi în Gaza, potrivit datelor israeliene.

Starmer a declarat că vor fi mai mulţi poliţişti în faţa sinagogilor britanice şi că va depune eforturi pentru a linişti comunitatea evreiască.

„Vă promit că voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a vă garanta securitatea pe care o meritaţi”, a afirmat el.