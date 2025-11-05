Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală cel mai ușor de eliminat”

Șase dintre cele mai mari companii care gestionează averile și investițiile clienților bogați din Marea Britanie, au anunțat miercuri o creștere semnificativă a retragerilor din fondurile de pensii, pe măsură ce tot mai mulți clienți se tem că noul buget va aduce tăieri ale avantajelor fiscale.

Potrivit Reuters, printre firmele care au raportat creșteri ale retragerilor se numără Schroders și Aberdeen, giganți ai administrării de investiții, AJ Bell și Quilter, specializați în fonduri de pensii, precum și Phoenix Group și banca privată Arbuthnot Latham.

Retrageri triple față de 2024

Aceasta din urmă spune că retragerile au atins niveluri record, fiind cu 300% mai mari față de anul trecut: „Anul acesta am văzut o creștere uriașă a clienților care își retrag sume forfetare, dincolo de nevoile lor financiare reale”, a precizat directorul general Eren Osman.

Graba de a scoate banii din pensii este alimentată de zvonurile că ministrul de finanțe, Rachel Reeves, ar putea reduce suma ce poate fi retrasă fără impozit. În prezent, până la 25% din pensie este neimpozabilă.

Scutirea fiscală favorizează bogații

„Aceasta ar putea fi cea mai ușoară formă de reducere fiscală de eliminat, deoarece îi avantajează cel mai mult pe cei bogați”, a spus Tom McPhail, guvernator al Pensions Policy Institute, un centru britanic de analiză a politicilor de pensii. El a explicat că, dacă s-ar impune o limită de 100.000 de lire sterline pentru suma care poate fi retrasă fără impozit, majoritatea angajaților din sectorul privat nu ar fi afectați, doar persoanele cu pensii private foarte mari ar plăti mai mult.

Institutul pentru Studii Fiscale estimează că această facilitate fiscală costă statul britanic 5,5 miliarde de lire sterline anual și că îi avantajează „disproporționat pe cei mai bogați”.

Retrageri masive, înainte de noile reguli

Datele oficiale confirmă trendul: potrivit Autorității de Conduită Financiară, instituția britanică ce supraveghează piețele financiare și fondurile de pensii, sumele retrase din pensii au crescut cu 76% în primele șase luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024.

Deși ministrul de finanțe Rachel Reeves a avertizat recent că guvernul trebuie să facă „alegeri dificile” pentru a evita o nouă perioadă de austeritate, nu a confirmat dacă vor fi vizate și pensiile.

„Modificări fiscale care ar descuraja economisirea pentru pensie ar fi extrem de îngrijorătoare pentru țară”, consideră Antonio Simoes, directorul executiv al Legal & General, unul dintre cele mai mari grupuri financiare britanice.

Pentru moment, speculațiile și anxietatea par să fi câștigat teren. Britanicii mai bogați își scot banii din pensii „cât regulile încă le permit”.