Marea Britanie trimite echipamente de apărare pentru a ajuta Belgia să facă față dronelor

În ultima săptămână, drone au fost observate deasupra aeroporturilor și bazelor militare din Belgia, provocând perturbări majore în întreaga Europă în ultimele luni.

Richard Knighton, șeful forțelor armate britanice, a declarat pentru BBC că omologul său belgian a solicitat asistență și că echipamentele și personalul sunt în curs de a fi trimise.

„La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul apărării și cu mine am convenit să trimitem personalul și echipamentele noastre în Belgia pentru a-i ajuta”, a spus el, fără a da detalii despre tipul de echipamente care vor fi trimise sau numărul de persoane implicate.

Knighton a spus că nu se știe încă cine se află în spatele aparițiilor dronelor, dar a menționat că Rusia a fost implicată într-un model de „război hibrid” în ultimii ani.

Rusia a negat orice legătură cu incidentele, potrivit Reuters.

Dronele zărite deasupra aeroporturilor care deservesc capitala, Bruxelles, și Liege, în estul țării, au forțat devierea multor avioane care soseau și aterizarea unor avioane care urmau să decoleze marți.

Observarea dronelor a forțat, de asemenea, închiderea temporară a aeroporturilor din mai multe țări, inclusiv Suedia, joi.

Ministrul german al apărării a sugerat vineri o legătură între recentele incidente cu drone din Belgia și discuțiile privind utilizarea activelor rusești înghețate, deținute de instituția financiară belgiană Euroclear, pentru a finanța un împrumut mare către Ucraina.