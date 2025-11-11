UE cere 6,75 miliarde de euro pentru ca Marea Britanie să adere la programul SAFE. Care este reacția Londrei

Comisia a propus ca Marea Britanie să plătească o taxă cuprinsă între 4 și 6,5 miliarde de euro pentru a participa la programul „Acțiuni de securitate pentru Europa” (SAFE), au declarat persoane familiarizate cu acest subiect pentru Bloomberg.

În replică, guvernul britanic a respins această cerere a Comisiei Europene. „Vom accepta numai acorduri care aduc beneficii Regatului Unit și industriei britanice. Nu s-a convenit nimic și nu vom comenta în mod continuu discuțiile în curs”, a anunțat guvernul britanic într-un comunicat.

De asemenea, potrivit Bloomberg, un înalt oficial britanic a descris taxele solicitate de Comisie ca fiind nerezonabile și mult peste ceea ce Regatul Unit se aștepta să plătească pentru acces, confirmând că Londra a respins condițiile.

Ce este programul SAFE

Programul face parte din eforturile UE de a spori capacitatea de apărare în urma războiului Rusiei în Ucraina, pe fondul îngrijorărilor că președintele american Donald Trump reduce angajamentele de securitate ale SUA pe continent.

Fondul SAFE este destinat, în principal, companiilor din domeniul apărării din statele membre ale UE. Totuși, Bruxelles-ul a purtat discuții și cu țări din afara UE, inclusiv Marea Britanie și Canada, cu privire la accesul la acest fond. Alte țări doritoare să participe la acest program sunt Turcia și Coreea de Sud.

Programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, permite statelor membre UE să împrumute bani pentru a investi în capacități de apărare, cheltuielile fiind permise pentru echipamente ale căror componente provin în principal din UE, Ucraina și țările SEE-AELS.