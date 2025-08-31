Manfred Weber: Uniunea Europeană este dispusă să renegocieze acordul privind Brexit

Manfred Weber este președintele influentului Partid Popular European (PPE) de centru-dreapta, care numără printre membrii săi 13 prim-miniștri, inclusiv pe Friedrich Merz, cancelarul german.

Weber, europarlamentarul bavarez de centru-dreapta care conduce cel mai mare grup din Parlamentul European, a fost odată un critic feroce al Brexitului.

Cu toate acestea, el a declarat pentru The Telegraph că războiul UE cu Marea Britanie privind Brexitul s-a încheiat, ceea ce indică faptul că Sir Keir Starmer ar putea insista pentru renegocierea acordului de resetare convenit în luna mai.

Guvernul va fi prudent în privința oricăror concesii pe care UE le-ar putea solicita, după ce blocul a avertizat anterior Marea Britanie să nu încerce să „aleagă ce îi convine”, să încerce să obțină beneficiile apartenenței la piața unică fără a-și asuma obligațiile.

În cadrul acordului de resetare, Sir Keir a acceptat să respecte normele UE, să se alinieze standardelor alimentare europene și să se supună Curții Europene de Justiție în schimbul libertății de a exporta mărfuri cu mai puține controale vamale.

„Odată cu această schimbare de guvern [preluarea puterii de către Partidul Laburist], întreaga saga Brexit s-a încheiat”, a declarat Weber la Berlin.

Întrebat cum vede Brexit-ul în prezent, el a răspuns: „În acest moment, respectăm pe deplin decizia. Este ceea ce este.

Cred că astăzi nimeni nu este mai puternic decât eram noi înainte. Aceasta este părerea mea. Dar este ceea ce este”.

El a adăugat: „Ce vreau să văd este încheierea acestei dezbateri, nu discutarea viitorului cu emoțiile trecutului.

„Asta mi-ar plăcea să văd. Și cred că Starmer a fost omul care a făcut acest lucru, care a reluat relațiile cu Bruxelles în mod pragmatic și a căutat soluții”.

Întrebat dacă războiul Brexit s-a încheiat, el a răspuns: „Cu siguranță”.

Pact de apărare

Acordul din acest an cu Bruxelles a inclus și un pact de apărare, un acord de pescuit pe 12 ani și un angajament de aliniere la normele UE în materie de sănătate animală și vegetală.

În timp ce unii, inclusiv rebelii din Partidul Laburist, au calificat acordul drept o „trădare” a Brexitului, alții au spus că acesta a contribuit la trasarea unei linii după numeroase dispute între Regatul Unit și UE pe teme precum cârnații, pescuitul, vaccinurile Covid și Irlanda de Nord.

Weber a sugerat, de asemenea, posibilitatea unor negocieri pentru îmbunătățirea Acordului comercial și de cooperare (TCA), care este acordul comercial privind Brexit încheiat de Boris Johnson.

Partidul Laburist a căutat o renegociere ambițioasă a acordului comercial încă dinaintea alegerilor.

Până în prezent, dorința lui Sir Keir de a revizui TCA a fost respinsă de Comisia Europeană, care se ocupă de negocierile comerciale în numele celor 27 de state membre ale blocului.

Bruxellesul este reticent în a renegocia un acord

Bruxellesul este reticent în a renegocia un acord pe care îl consideră în interesul propriu, dar Partidul Laburist a semnalat că este dispus să fie pragmatic dacă consideră că este în interesul național.

Există deja discuții în curs cu UE privind alinierea normelor în materie de sănătate animală și vegetală pentru a stimula comerțul.

Weber este cunoscut ca al doilea german cel mai influent din Bruxelles, după Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene și colegă de partid din PPE, iar remarca sa ar putea semnala o schimbare de abordare din partea blocului.

„Suntem întotdeauna dispuși să creăm condiții mai bune pentru comerț. Suntem partea comercială a Europei. Suntem întotdeauna dispuși să găsim soluții și compromisuri”, a declarat el în cadrul discuțiilor privind îmbunătățirea acordului comercial cu Marea Britanie.

„Credem în piețele deschise. Ori de câte ori există șansa de a ajunge la un acord avantajos pentru ambele părți, la o înțelegere comună, atunci să o facem”.

„Trebuie să colaborăm”

Întrebat care ar trebui să fie următorul pas în relațiile Regatului Unit cu UE, el a răspuns: „Lucrul fundamental este, evident, toate problemele economice, ambele avem nevoie de creștere. În toate aceste domenii trebuie să colaborăm”.

Conservatorul în vârstă de 53 de ani este membru al CSU, partidul bavarez înfrățit cu CDU, partidul de guvernământ din Germania.

El a salutat, de asemenea, implicarea britanică în planurile comune de achiziții publice ale UE pentru a crește cheltuielile de apărare în Europa.

El l-a lăudat pe prim-ministru pentru munca sa în Ucraina și pentru rolul pe care l-a jucat în discuțiile cu Donald Trump privind garanțiile de securitate pentru Kiev.

„Marea Britanie a făcut parte din echipa Europei în discuțiile cu Donald Trump. Și asta este extrem de util”, a spus Weber, care este un susținător ferm al Ucrainei.

Într-un discurs susținut săptămâna aceasta, Nick Thomas-Symonds, ministrul pentru Europa, a respins ca „o absurditate absolută” ideea că alinierea ar însemna „renunțarea la suveranitate sau la libertăți”.

După ce a fost de acord cu resetarea, Sir Keir a declarat: „Este timpul să privim înainte. Să trecem peste vechile dezbateri și lupte politice învechite pentru a găsi soluții practice, de bun simț, care să aducă cele mai bune rezultate pentru poporul britanic”.