Un tânăr și-a dat foc, apoi a intrat în curtea unei clinici din Timișoara

„La data de 16 octombrie 2025, în jurul orei 21:40, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi autoincendiat. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba de un tânăr, de 26 de ani, care s-ar fi autoincendiat în timp ce se afla pe bulevardul Victor Babeș din Timișoara, pe fondul unor probleme familiale, ulterior intrând în curtea interioară a unei clinici medicale de pe bulevard”, transmite IPJ Timiș.

Polițiștii precizează că bărbatul este aparținătorul unei paciente din cadrul clinicii

„Acesta a fost preluat de îndată de cadrele medicale pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt”, se arată în finalul comunicatului.

Când au ajuns pompierii la fața locului, tânărul de 26 de ani primea îngrijiri medicale de la personalul clinicii. Acesta era conștient, însă a suferit arsuri de gradul III pe brațe, dar și pe piept.

„În urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112, din data de 16.10.2025, ora 21:40, am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu la o persoană care s-a autoincendiat, în curtea Clinicii de Oncologie Medicală din Municipiul Timișoara, blv. Victor Babeș. La locul evenimentului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere și 8 pompieri din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri din Timișoara și 1 ambulanță S.A.J. cu medic. La momentul sosirii echipajelor, bărbatul de 26 ani primea îngrijiri medicale de la personalul medical al clinicii, acesta se afla în stare de conștiență și prezenta arsuri de gradul III pe 20% din corp (membre superioare și piept)”, arată ISU Timiș.

Potrivit unor surse din anchetă, totul s-a petrecut la clinica de Oncologie a Spitalului Municipal.