Angajata unei case de amanet din Timișoara și-a însușit un kilogram de aur

Polițiștii din Timișoara au fost sesizați de către reprezentantul unei case de amanet din oraș despre faptul că, în perioada 3 – 10 octombrie 2025, din seiful societății ar fi fost sustrase bijuterii din aur, în cantitate de aproximativ un kilogram.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că o angajată a societății comerciale, o femeie de 33 de ani, a sustras, în mod repetat, obiecte din aur, pe care ulterior le-ar fi amanetat la diferite unități din Timișoara.

Femeia a fost depistată de polițiști, iar în urma probatoriului administrat în cauză, față de femeie s-a dispus urmărea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare în formă continuată.

Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara, urmând ca cercetările să continue sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în vederea stabilirii întregii activități infracționale.