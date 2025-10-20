Curs valutar, 20 octombrie. Euro crescut ușor, aurul începe să scadă

Moneda europeană a urcat din nou, cu doar o sutime de ban, fiind cotată de BNR la 5,0890 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3632 lei, respectiv 5,8595 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,5040 lei.

Aurul a coborât puțin peste 8,50 lei, un gram fiind evaluat la 598,0182 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat până la 5,9616 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0890 Dolarul SUA USD 4,3632 Francul elvețian CHF 5,5040 Lira sterlină GPB 5,8595 Gramul de aur XAU 598,0182 Dolarul australian AUD 2,8327 Dolarul canadian CAD 3,1093 Coroana cehă CZK 0,2094 Coroana daneză DKK 0,6814 Lira egipteană EGP 0,0919 100 Forinți maghiari HUF 1,3060 100 Yeni japonezi JPY 2,8960 Leul moldovenesc MDL 0,2584 Coroana norvegiană NOK 0,4338 Zlotul polonez PLN 1,1995 Coroana suedeză SEK 0,4629 Lira turcească TRY 0,1039 Rubla rusească RUB 0,0540 Leva bulgărească BGN 2,6020 Randalul sud-african ZAR 0,2521 Realul brazilian BRL 0,8073 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6126 Rupia indiană INR 0,0496 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3070 Peso-ul mexican MXN 0,2371 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5006 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1044 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1879 Bahtul thailandez THB 0,1334 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5616 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3181 100 Coroane islandeze ISK 3,5889 Ringgitul malaysian MIR 1,0325 Peso-ul filipinez PHP 0,0750 Dolarul singaporez SGD 3,3713 DST XDR 5,9616

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.