Curs valutar, 20 octombrie. Euro crescut ușor, aurul începe să scadă

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 20 octombrie 2025.
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
20 oct. 2025, 13:28, Economic

Moneda europeană a urcat din nou, cu doar o sutime de ban, fiind cotată de BNR la 5,0890 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3632 lei, respectiv 5,8595 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,5040 lei.

Aurul a coborât puțin peste 8,50 lei, un gram fiind evaluat la 598,0182 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat până la 5,9616 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0890
Dolarul SUA USD 4,3632
Francul elvețian CHF 5,5040
Lira sterlină GPB 5,8595
Gramul de aur XAU 598,0182
Dolarul australian AUD 2,8327
Dolarul canadian CAD 3,1093
Coroana cehă CZK 0,2094
Coroana daneză DKK 0,6814
Lira egipteană EGP 0,0919
100 Forinți maghiari HUF 1,3060
100 Yeni japonezi JPY 2,8960
Leul moldovenesc MDL 0,2584
Coroana norvegiană NOK 0,4338
Zlotul polonez PLN 1,1995
Coroana suedeză SEK 0,4629
Lira turcească TRY 0,1039
Rubla rusească RUB 0,0540
Leva bulgărească BGN 2,6020
Randalul sud-african ZAR 0,2521
Realul brazilian BRL 0,8073
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6126
Rupia indiană INR 0,0496
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3070
Peso-ul mexican MXN 0,2371
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5006
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1044
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1879
Bahtul thailandez THB 0,1334
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5616
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
Shekelul israelian ILS 1,3181
100 Coroane islandeze ISK 3,5889
Ringgitul malaysian MIR 1,0325
Peso-ul filipinez PHP 0,0750
Dolarul singaporez SGD 3,3713
DST XDR 5,9616

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 