Raluca Turcan: PSD nu trage la căruța guvernării

„Oricum am analiza și interpreta, e clar pentru toată lumea: PSD nu trage la căruța guvernării. Fac aceeași politică păguboasă care ne-a adus, în mare parte, la realitatea de azi: AUR la 40% și în creștere. Partidele pro-occidentale stagnează sau sunt în scădere. La câtă opoziție face PSD, mă mir că mai au timp să stea la guvernare”, arată Turcan.

Deputata acuză că, în guvern, PSD „sabotează măsurile propuse de premier”.

„În Parlament, votează cot la cot cu AUR. În CNA, după interes. Iar în justiție, toți judecătorii promovați de PSD au votat împotriva unei legi care avea un viciu de formă fix în ograda ministrului PSD al Justiției. Ziua guvernează cu portofolii și funcții peste tot, seara joacă rolul de opoziție. E corect?”, adaugă deputatul PNL.