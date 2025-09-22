Nigel Farage promite să elimine dreptul de ședere pe termen nedeterminat în Marea Britanie

Potrivit planului, cei care trăiesc și muncesc legal în Marea Britanie de cel puțin cinci ani și au acest statut ar urma să îl piardă, fiind obligați să solicite vize noi.

Vizele vor putea fi cerute dacă anumite praguri salariale sunt atinse. Farage propune ridicarea pragurilor la 60.000 de lire sterline de la 41.700 de lire sterline, cât este acum.

În plus, noile vize nu ar permite accesul la asistență medicală publică sau la beneficii sociale și ar include restricții dure privind reunificarea familiei.

Farage a justificat măsura prin necesitatea de a opri „Valul Boris”, adică valul de migrație legală realizată sub reglementările post Brexit.

El a mai spus că reformele ar aduce economii de 234 de miliarde de lire, deși raportul organizației care a produs aceste cifre a fost retras din cauza disputelor privind acuratețea lor.

Declarațiile lui Farage au atras reacții. Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan a declarat: „Amenințarea cu deportarea persoanelor care locuiesc și lucrează aici în mod legal este inacceptabilă”.