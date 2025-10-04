Doi minori reținuți în Timiș pentru furt de motorină. Cercetări extinse după descoperirea de arme și țigări

Doi minori de 15 ani au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din Făget, după ce ar fi sustras, în perioada 22-25 septembrie 2025, aproximativ 400 de litri de motorină din autovehiculele și utilajele unei unități administrative și ale unor firme care efectuau lucrări de asfaltare a drumurilor.

În cadrul a patru percheziții domiciliare efectuate vineri, polițiștii au descoperit bunuri ce ar putea fi probe în dosar- un scuter, dispozitive electronice, telefoane mobile, recipiente din plastic și articole vestimentare.

Totodată, au fost găsite și ridicate un pistol neletal, un pistol letal, muniție, un tub cu aer comprimat și mai multe pachete de țigarete netimbrate.

Pentru acestea din urmă, a fost aplicată o amendă de 20.000 de lei, iar bunurile au fost confiscate.

Ca urmare a descoperirilor, cercetările s-au extins și pentru contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cei doi adolescenți se află în arestul poliției și vor fi prezentați magistraților în 5 octombrie, pentru stabilirea măsurilor preventive.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și al Poliției Municipiului Lugoj – Compartimentul Criminalistic.