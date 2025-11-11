Studiu: Adicțiile minorilor din România „costă” statul 0,4% din PIB, mai precis 1,35 miliarde de euro anual

Rezultatele cercetării au fost prezentate luni, 10 noiembrie, în Aula Magna a ASE, în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanți ai autorităților, mediului academic și societății civile.

Cercetarea, intitulată „Impactul economic și social al adicțiilor la minori în România”, arată că doar în cazul copiilor care au părăsit sistemul de învățământ în 2024, costurile generate de comportamentele adictive se ridică la 1,35 miliarde de euro anual. Suma ar fi și mai mare dacă ar fi luați în calcul și copiii rămași în școală.

Studiul estimează aproximativ 55.000 de cazuri medicale, 49.000 în zona justiției și ordinii publice, 41.000 în asistență socială, alături de 191.000 de evenimente educaționale și 90.000 de cazuri de pierderi de productivitate parentală asociate adicțiilor minorilor.

Potrivit autorilor, aceste efecte „conturează un risc macroeconomic și o erodare accelerată a capitalului uman”, cu impact asupra productivității muncii, participării pe piața muncii și sustenabilității sistemelor publice de sănătate, educație și protecție socială.

Adicțiile, o problemă economică și demografică

„România are nevoie de un cadru strategic național coerent și aplicat, centrat pe prevenție, sprijin și management proporțional al riscurilor, susținut de cooperare interinstituțională și continuitate operațională. Dacă prevalența comportamentelor adictive nu este diminuată, costurile vor crește de la an la an, pe măsură ce efectele educaționale și de sănătate se cumulează și se traduc în cheltuieli recurente și productivitate mai mică la nivel de cohortă. Combaterea adicțiilor devine o condiție pentru competitivitatea economică și securitatea demografică a țării”, avertizează prof. univ. dr. Mihaela Mosora, coordonatoare a cercetării.

Aceasta subliniază că „răspunsurile exclusiv punitive s-au dovedit insuficiente”, întrucât, deși legislația s-a înăsprit, consumul și expunerea adolescenților rămân ridicate, iar „noi riscuri sintetice apar rapid în Europa”.

Apel la o strategie națională integrată

Asociația „Eu te iubesc” și Asociația Familiilor Numeroase au cerut statului elaborarea unei strategii naționale integrate de prevenire și combatere a adicțiilor la minori.

„Avem nevoie de ajutor. Noi, părinții, avem nevoie de sprijinul, competența și viziunea tuturor instituțiilor abilitate pentru siguranța și viitorul copiilor noștri (…) Impactul adicțiilor se pare că se numără atât în cazuri și în povești de viață care, desigur, reprezintă perspectiva emoțională a problemei, dar și în cifre, în cheltuieli uriașe pentru stat. Adicțiile costă în toate sensurile pe care le are acest cuvânt, dar aceste costuri pot fi prevenite coordonat și integrat”, a declarat Laura Cosoi, fondatoarea Asociației „Eu te iubesc”.