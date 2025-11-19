Banii „la saltea” vă sărăcesc: Ce soluții avem pentru siguranța financiară

Creșterea accelerată a prețurilor amenință din nou economiile populației, transformând obiceiul de a stoca banii numerar în locuință într-o decizie nu doar ineficientă, ci și periculoasă. Specialistul în fiscalitate Gabriel Biriș subliniază că aceste practici financiare învechite îi expun pe cetățeni, cu precădere pe cei vârstnici, la riscuri de securitate și la o devalorizare rapidă a banilor. Acesta propune o serie de strategii menite să asigure protecția capitalului și să sporească stabilitatea financiară.

Devalorizarea banilor: banii păstrați acasă și pericolul inflației

În cadrul unei discuții despre educația financiară, Gabriel Biriș a identificat inflația drept principalul factor care subminează economiile. El a calificat păstrarea banilor în numerar la domiciliu drept „cea mai proastă alegere”, evocând o experiență personală din anii ’90, când familia sa a pierdut, în doar câteva luni de inflație accelerată, economii echivalente cu valoarea a 3-4 apartamente în capitală.

Pe lângă devalorizare, acumularea de numerar în locuință generează și un risc de siguranță personală, vizându-i în special pe seniori. „Nu stocați sume mari de bani acasă. Păstrați doar strictul necesar pentru cheltuielile curente, poate pentru o săptămână”, a recomandat Biriș.

Soluții financiare pentru protejarea economiilor: Depozite și obligațiuni de stat

Expertul încurajează utilizarea instrumentelor bancare, precum conturile curente și depozitele la termen, care oferă un grad superior de protecție și pot genera dobânzi capabile să compenseze sau chiar să depășească rata inflației. Pentru pensionari, Biriș consideră că titlurile de stat reprezintă una dintre cele mai avantajoase opțiuni din prezent, oferind dobânzi atractive, scutire de impozit și flexibilitatea de a fi vândute la nevoie.

Totodată, el îi sfătuiește pe vârstnici să renunțe la practica retragerii integrale a pensiei de la bancomat. Această acțiune implică adesea comisioane inutile, afectând banii și economiile, în timp ce plățile efectuate cu cardul sunt mai sigure și pot fi însoțite de beneficii sau bonusuri din partea instituțiilor bancare.

Gestionarea proprietăților și reducerea stresului financiar

Un alt sfat important pentru seniori este să evite atașamentul excesiv față de proprietăți imobiliare mari, a căror întreținere devine tot mai costisitoare. Creșterea impozitelor și a prețurilor la utilități poate transforma o locuință spațioasă într-o povară financiară. Biriș propune alternative practice, precum închirierea proprietății mari și mutarea într-un apartament cu costuri de întreținere mai reduse.

Specialistul avertizează că stresul generat de grija constantă pentru bunurile materiale poate avea un impact negativ asupra stării de sănătate: „Nu deveniți prizonierii obiectelor. Acordați prioritate sănătății și bunăstării personale.”

Un îndemn la gândire critică: „Nu vă lăsați influențați de promisiuni politice”

În încheiere, Gabriel Biriș a subliniat că actualul context de instabilitate fiscală este o consecință a anilor de decizii politice populiste și iresponsabile. Creșterile de taxe și impozite afectează toți cetățenii, iar pensionarii sunt sfătuiți să nu se lase înșelați de promisiuni electorale nerealiste.

„Încetați să vă mai lăsați manipulați”, a concluzionat expertul, accentuând că singurele instrumente eficiente pentru protejarea economiilor în perioade economice dificile sunt educația financiară și adoptarea unor decizii informate și responsabile.