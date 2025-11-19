Trafic blocat pe DN1 între Brașov și Predeal, după răsturnarea unei cisterne cu substanțe periculoase

Traficul este complet blocat pe DN1, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, după ce o cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident rutier. Circulația este oprită pe ambele sensuri, iar riscul de scurgeri a determinat autoritățile să devieze toate vehiculele pe rute alternative, anunță DRDP Brașov.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, deși vehiculele implicate au ajuns în afara carosabilului, încă există pericolul ca substanțele transportate să se scurgă, motiv pentru care zona a fost izolată. Echipaje de pompieri, poliție și specialiști în materiale periculoase se află la fața locului.

Intervenția este îngreunată de ploaia puternică din zonă, care crește riscurile și reduce vizibilitatea. Șoferii sunt sfătuiți să evite complet zona și să urmeze indicațiile poliției rutiere privind rutele ocolitoare.