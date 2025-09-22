Scoția cere acțiuni concrete după recunoașterea de către Marea Britanie a statului palestinian

La un eveniment organizat de Misiunea Palestiniană la Londra, John Swinney a declarat că recunoașterea de către Marea Britanie a statului palestinian trebuie urmată de „acțiuni concrete”.

El a cerut încetarea acordului de liber schimb cu Israelul, stoparea exporturilor de armament către această țară, trimiterea de ajutor umanitar în Palestina și eliberarea tuturor ostaticilor.

„Trebuie să existe solidaritate internațională cu Palestina pentru a proteja populația de acest genocid și pentru a permite construirea unei vieți în siguranță și securitate”, a subliniat Swinney.

Declarațiile vin după publicarea unui raport comandat de ONU, care acuză Israelul de comiterea unui genocid în Gaza, acuzație respinsă de autoritățile israeliene.