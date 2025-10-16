Moșteanu: Mandatul șefei Spitalului Militar Central nu va fi prelungit

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat joi că a decis să nu mai prelungească mandatul actualei conduceri a Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, după ce Corpul de Control al ministerului a semnalat existența unor suspiciuni de corupție și dosare în atenția DNA și a Parchetului Militar.

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar”, a explicat ministrul.

Moșteanu a precizat că generalul-maior Florentina Ioniță a beneficiat deja de trei prelungiri de mandat, deși a ajuns încă din 2022 la vârsta de pensionare. În acest context, ministrul a semnat documentele pentru trecerea acesteia în rezervă.

„În perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției”, a adăugat ministrul Apărării.

Faptele pentru care DNA a făcut percheziții joi dimineața la domiciliul comandantului Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, generalul Florentina Ioniță, au legătură cu fapte din perioada 2020 – 2023, potrivit unui comunicat oficial al procurorilor.