Năstase, la înmormântarea lui Iliescu: Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți

„Îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Știu că acum sună puțin ciudat. Unii au impresia că, până la urmă, consensul este ceva rău. Cred totuși că avem nevoie de un efort, așa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forțe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune, și care să încerce să găsească soluții pentru viitor. Vorbeam în 2004 despre cele două Românii. Acum sunt mult mai multe Românii, sunt mult mai multe fracturi în societate, și eu cred că ar trebui totuși să facem un efort, în primul rând să nu privim în urmă, ci să privim în viitor”, a spus Adrian Năstase.

El a spus că organizarea ceremoniei a fost „foarte bună”.

„Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit. (…) Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți, nu atât pentru că era vorba doar de un fost șef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea de istoria României, peste care am trecut, aș spune eu, cu bine”.

„Sunt oarecum subiectiv, pentru că ultimii ani am traversat printr-un deșert care ne-a adus destul de multă suferință, dar sper că vom ști să folosim mai bine experiența unora dintre oamenii politici, genul de Ion Iliescu”, a mai spus Năstase.

Ce a spus Gelu Voican Voiculescu

Gelu Voican Voiculescu, cel care a fost viceprim-ministru în Guvernul provizoriu Petre Roman (1989-1990) și apropiat al lui Ion Iliescu, a fost prezent la înmormântarea fostului președinte și a spus că despărțirea a fost grea.

„Un om mare de stat care a marcat istoria României din ultimii ani. Am avut o relație cordială și firească. Ultima dată am vorbit cu președintele Ion Iliescu la începutul anului (…) Mă simt foarte afectat de tot ce am trăit în momentele astea”, a spus Gelu Voican Voiculescu.