Năstase și Dăncilă au ajuns în poză prin niște rețele de influență, spune Sorin Șipoș, reprezentantul USR

Senatorul USR face trimitere la rețelele de influență rusești și chinezești pe care Adrian Năstase și Viorica Dăncilă le pot accesa.

„Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au ajuns în această poză prin niște rețele de influență. Nu au luat avionul și au aterizat direct în fotografia cu Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. Cei doi sunt considerați “siguri” pentru dictatorii prezenți pentru că ne aducem aminte din perioada dictaturii că nu te apropiai de Nicolae Ceaușescu fără să fii bine verificat. Ne interesează şi rețelele de influență rusești și chinezești pe care ei le pot accesa și care sunt cu dublu sens: și aceste rețele îi pot accesa pe cei doi, cu consecințe grave pentru securitatea națională” a scris pe Facebook Sorin Șipoș.

Senatorul USR a precizat că va cere explicații în mod oficial cu privire la situația creată.

„Așa că mă întreb și întreb și serviciile de informații, o să o fac și oficial, în scris: Sunt Adrian Năstase și Viorica Dăncilă asseturi ale unor puteri ostile democrației? Care sunt rețelele de influență care i-au adus pe cei doi în această fotografie?Ce servicii prestează cei doi foști premieri PSD pentru aceste dictaturi?”