NATO-Industry Forum, organizat săptămâna viitoare la București

Potrivit MApN, NATO-Industry Forum este un eveniment care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industria de apărare. Tema ediției din 2025 a NATO-Industry Forum este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susținere”.

Evenimentul va reuni directori de companii industriale, lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și oficiali naționali, precum și lideri cheie din alte instituții.

Ministerul Apărării Naționale sprijină organizarea NATO Industry Forum, reafirmând angajamentul României, în calitate de țară gazdă, de a facilita dialogul strategic dintre Alianță și mediul industrial.