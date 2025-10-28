Prima pagină » Politic » NATO-Industry Forum, organizat săptămâna viitoare la București

NATO-Industry Forum, organizat săptămâna viitoare la București

Ministerul Apărării Naționale anunță că evenimentul NATO-Industry Forum, organizat sub patronajul secretarlui general al alianței, se va desfășura în București, în perioada 5-6 noiembrie 2025.
NATO-Industry Forum, organizat săptămâna viitoare la București
Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
28 oct. 2025, 10:24, Politic

Potrivit MApN, NATO-Industry Forum este un eveniment care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industria de apărare. Tema ediției din 2025 a NATO-Industry Forum este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susținere”.

Evenimentul va reuni directori de companii industriale, lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și oficiali naționali, precum și lideri cheie din alte instituții.

Ministerul Apărării Naționale sprijină organizarea NATO Industry Forum, reafirmând angajamentul României, în calitate de țară gazdă, de a facilita dialogul strategic dintre Alianță și mediul industrial.