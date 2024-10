Nelu Tătaru: Vreau să se voteze pentru ridicarea imunităţii. Au fost multe provocări

Nelu Tătaru spune că nu a pus niciodată mâna pe bani şi nu este vinovat de luare de mită.

El spune că este de pus un mare semn de întrebare, pentru că totul se întâmpla în ziua când trebuia aprobată lista pentru alegerile parlamentare.

Nelu Tătaru a mai spus că a simţit că este urmărit, iar avocata sa a precizat că au fost 4 „provocări” însă de fiecare dată fostul ministrul a refuzat. De asemenea, avocata lui Tătaru a spus că medicului a „i s-au oferit” bani, însă el nu a luat niciodată.

„Nu am primit niciun ban. (...) Nu am atins niciun ban”, spune Nelu Tătaru, când a ajuns la Parlament.

„Sunt chirurg de 25 de ani. De 18 ani şi jumătate sunt în Huşi. Dacă există în cei peste 20 de mii de pacienţi pe care i-am internat, pe care i-am tratat, pe care i-am operat sau pe care doar i-am consultat vreunul care să spună în această viaţă că doctorul Tătaru a cerut sau a condiţionat actul medical atunci...”, adaugă Tătaru.

Întrebat de jurnalişti dacă a primit bani sau produse de la pacienţi recunoscători, Nelu Tătaru a spus că recunoştinţa pentru el este „zâmbetul lor, faptul că ei pot pleca pe picioare acasă şi zâmbetul pe care îl primesc inclusiv în oraş”.

Fostul ministru al Sănătăţii adaugă faptul că o să vrea, ca prin avocaţii săi, să se facă expertiză la fotografiile apărute în spaţiul public în care apar bani pe biroul său, „să vedem ce e cu ele”.

Întrebat dacă a primit găini, ouă şi raţe, aşa cum spun procurorii, Nelu Tătaru a răspuns: „Nu, exclus”.

Deputatul a mai spus că vrea ca în Camera Deputaţilor să se dea vot pentru ridicarea imunităţii sale, astfel încât să se dea „la o parte orice piedică din calea aflării adevărului. Sunt nevinovat”, adaugă Tătaru.

Nelu Tătaru a mai spus că nu l-a întrebat nimeni din PNL ce s-a întâmplat: „Am fost un om la locul lui, un om discret. Nu voi comenta această decizie, chiar dacă nu m-a consultat nimeni din PNL. Nu am discutat cu nimeni, absolut cu nimeni”.

Totodată, Nelu Tătaru a afirmat că ştia că este urmărit şi cu atât mai mult nu ar fi luat mită.

Avocata lui a adăugat că au fost 4 investigatori sub acoperire, camere în birou, monitorizare 6 luni şi cu toate acestea nu s-a făcut niciun flagrant.

„Dacă într-adevăr domnul Tătaru ar fi fost prins cu vreun ban în mână, dacă ar fi luat, ar fi pus mâna pe vreun ban, de ce Poliţia care stătea la uşă nu a făcut un proces verbal de flagrant, să îl prindă cu banii în mână în acel moment?”, se întreabă avocata lui Tătaru.

„Aceste informaţii (că sunt urmărit - n.r.) erau. (...) Simţeam, dar nu vedeam. (...) Nu vreau să speculez nimic. Vreau doar adevărul. Sunt bănuielile mele (că ar fi o răzbunare - n.r.), pe care le am”, mai spune Nelu Tătaru.

Avocata a menţionat că toţi martorii din dosar au identitate protejată şi sunt colaboratori sub acoperire.

„Nu vorbim despre persoane care să îşi fi declinat identitatea. Toate cele 47 de persoane din ei foarte multe sunt persoane neidentificate până la acest moment. Iar pe înregistrări nu se aude niciodată ca domnul Tătaru să fi cerut ceva sau să fi primit ceva. În toate înregistrările spune Nu, nu, nu, de 5 ori. . Veneau oameni şi îi spuneau că în spital „sunt oameni cu ochi albaştri”. Ştia că este urmărit, ştia că sunt colaboratori în spital”, precizează avocata.

De altfel, Tătaru le-a cerut jurnaliştilor să se uite la toate înregistrările „şi o să vedeţi refuzul meu. Am refuzat de foarte multe ori”.

Tătaru nu exclude să fie un atac la adresa PNL şi spune că ştia că este urmărit de când au început discuţiile despre dosarele din pandemie.

„Nu ştiu, nu vreau să judec dacă este atac la PNL. Este în acest moment un dosar şi clar la adresa mea în care şi eu vreau să aflu adevărul. Faptul că noi nu am ştiut nimic din dosar până ieri şi că presa ştia mult mai multe ca noi cred că este o problemă (...) Nu vreau să consider nimic, vreau să văd exact ce s-a întâmplat. Faptul că acţiunea s-a întâmplat joi dimineaţa, când noi la 9 aveam Birou Politic şi aprobam listele cred că e un semn de întrebare. Nu reproşez nimic (colegilor liberali sau preşedintelui PNL că nu l-au întrebat nimic - n.r.). În acest moment telefonul meu este sub sigiliu la DNA. Nu a sunat, nu m-a sunat nimeni”, precizează Tătaru.

Comisia juridică din Camera Deputaţilor are termen până luni, la ora 13.00, să prezinte raportul privind solicitarea de ridicare a imunităţii lui Nelu Tătaru. Liberalii şi social-democraţii au anunţat că vor vota pentru ridicarea imunităţii.

Fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, a fost pus, joi, sub urmărire penală de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). E cercetat pentru luare de mită în formă continuată de 57 de ori.