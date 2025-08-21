Președinte PSD Alba: Microbuz școlar la preț de Lamborghini! CJ să explice cum s-a derulat licitația

„Microbuzul școlar la preț de Lamborghini – Consiliul Județean Alba trebuie să explice cetățenilor cum s-a derulat licitația în urma căreia a cumpărat microbuze școlare la un sfert de milion de euro bucata. În numele grupului consilierilor județeni social-democrați, am solicitat, astăzi (joi – n.r.), domnului Ion Dumitrel să prezinte în următoarea ședință a Consiliului Județean Alba un raport informativ detaliat privind achiziția microbuzelor electrice pentru transportul elevilor”, spune Mureșan, pe Facebook.

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la achiziția de microbuze electrice la un preț supraevaluat, fapt ce a stârnit suspiciuni privind posibile fapte de corupție și a adus prejudicii de imagine Consiliului Județean Alba, PSD Alba consideră că este nevoie de o informare completă și detaliată cu privire la acest subiect.

„Am solicitat să fie făcute publice toate informațiile privind modul în care s-a derulata achiziția și să se justifice prețul de peste 250.000 de euro/ microbuz, având în vedere că în alte județe același microbuz s-a cumpărat cu prețuri mai mici cu 80.000 de euro”, mai spune Mureșan.

Corneliu Mureșan mai spune că i-a solicitat președintelui Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, să se aplece cu seriozitate asupra problemei sesizate și, în cazul în care consideră că există suspiciunile unor fapte ilegale, să se adreseze organelor abilitate pentru apărarea interesului Consiliului Județean Alba și al cetățenilor din județul Alba.