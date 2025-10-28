Nicuşor Dan: România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, marţi, la Palatul Cotroceni, cu Valdis Dombrovskis, comisar pentru economie şi productivitate şi pentru implementare şi simplificare, pe teme economice şi financiare cheie, cu accent special pe situaţia fiscală şi bugetară a României.

„România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală şi să abordeze dezechilibrele economice. Autorităţile române vor continua eforturile necesare pentru a corecta deficitul excesiv, deoarece stabilitatea şi predictibilitatea sunt cruciale pentru economia noastră. Apreciem dialogul constructiv cu Comisia Europeană pentru identificarea soluţiilor la provocările noastre fiscale”, scrie şeful statului pe platforma X.

În ceea ce priveşte recenta revizuire a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (NRRP), România îşi menţine angajamentul de a implementa eficient Planul revizuit până în august anul viitor.