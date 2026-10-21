Nicușor Dan: România rămâne fermă, se apără și descurajează extinderea războiului | Editorial în presa americană

Dan a mai scris și despre de apartenența la NATO, importanța bazei Kogălniceanu, sprijinul acordat Ucrainei, dar și parteneriatul strategic România – SUA, în editorialul semnat de șeful statului român în publicația americană conservatoare „The Daily Signal”.

„După patru ani de război, constatăm că România este afectată de întreaga gamă de acțiuni din cadrul războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva NATO și a UE: atacuri cibernetice, sabotaje, incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii de amenințare informațională, pentru a menționa doar câteva exemple”, a scris Dan în editorialul publicat.

Dan menționează atacurile cu drone de la Marea Neagră

Șeful statului a descris, în detaliu, ultimele atacuri cu drone asupra navelor din Marea Neagră, precum nava Yara J, petrolierul chimic Wine Trader, și vasul de transport cereale Royad Mammadov, acestea fiind lovite de drone de proveniență rusă. Șeful statului a descris și intervenția autorităților.

„Pe 14 octombrie, la ora 20:16, autoritățile navale române din Sulina au primit o cerere de asistență din partea navei Yara J, care arbora pavilionul Comorelor și fusese lovită de drone. În câteva minute, nava de căutare și salvare «Apollo» a Pazei de Coastă a României părăsea portul Sulina pentru a veni în ajutorul navei și al echipajului acesteia.

Câteva ore mai târziu, în zorii zilei de 15 octombrie, petrolierul chimic „Wine Trader” a transmis un semnal de primejdie și a semnalat un incendiu la bord, din nou în urma unui atac cu drone. Două nave românești de asistență au plecat imediat pe mare pentru a acorda ajutor. Cinci membri ai echipajului, inclusiv căpitanul, au fost preluați la bordul elicopterului Black Hawk 275 al Inspectoratului Român pentru Situații de Urgență, în timp ce o navă de salvare a continuat căutarea celor șapte membri ai echipajului dispăruți”, a scris Nicușor Dan.

România este țara cea mai expusă efectelor războiului

Acesta a precizat că, deși statele de pe litoralul Mării Negre sunt afectate, direct sau indirect de Războiul din Ucraina, „este evident că România este țara cea mai expusă la efectele colaterale”. Acesta a mai precizat că țara noastră deține țărmul vestic, unde „repercusiunile se resimt acum cel mai direct”.

Nicușor Dan a precizat că țara noastră este conștientă că acțiunile sunt importante pentru toți aliații, dar și că țara noastră și-a păstrat calmul și continuă să consolideze Apărarea.

„România rămâne fermă, se apără și descurajează extinderea războiului, precum și posibilitatea implicării NATO într-un conflict de o amploare potențial devastatoare. România consolidează frontiera Alianței NATO în sectorul său cel mai expus: țărmul vestic al Mării Negre”, a transmis Dan în editorialul său.

Țara noastră este pregătită

Președintele României a precizat că incidentele recente cu drone din Marea Neagră demonstrează că noile circumstanțe impun ridicarea nivelului de ambiție al relației strategice dintre România și Statele Unite.

„România este pregătită și a demonstrat acest lucru. Va continua să investească în capacități, baze și poligoane de antrenament. Va rămâne aliniată din punct de vedere politic și strategic. Își va asuma responsabilități și costuri mai mari, astfel încât o prezență americană consolidată în sectorul românesc al Mării Negre să devină mai utilă din punct de vedere strategic și mai puțin costisitoare. Acest lucru este în beneficiul Statelor Unite, al României însăși și al întregii lumi libere”, a transmis șeful statului român în editorialul semnat în publicația americană conservatoare.

Nu este prima apariție de acest gen a președintelui Nicușor Dan în presa internațională. Într-un editorial publicat în Fox News, în august, președintele României a vorbit despre modernizarea bazei Kogălniceanu, cu o investiție de 2,5 miliarde de dolari, dar și achizițiile de armament american, dar și de aeronave fabricate în SUA.

De asemenea, într-un interviu televizat în studioul Bloomberg de la Bruxelles, Dan a vorbit despre demersurile pe care le va întreprinde pentru a cere sprijin aliaților NATO, dar și despre relația dintre România – SUA.