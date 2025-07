Nicușor Dan salută decizia Guvernului legată de reorganizarea Romsilva: Instituția „a fost asociată prea des cu privilegii nemeritate”

„Ieri am avut o întâlnire cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în care am discutat despre propunerea de reorganizare a Romsilva, un demers pe care îl susțin. În campania electorală am vorbit despre nevoia de reformă într-o instituție care, din păcate, a fost asociată prea des cu privilegii nemeritate precum primele de pensionare de 100.000 de euro. Salut decizia Guvernului de a acționa în această direcție – de a elimina funcții decorative și de a pune capăt unor beneficii excesive”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Potrivit președintelui, reforma propusă urmărește eficientizarea activității Romsilva, reducerea birocrației și întărirea protejării pădurilor – un pas necesar spre o gestionare responsabilă și sustenabilă a fondului forestier.

„Protejarea mediului este o prioritate pentru mine, iar în acest efort voi rămâne un partener activ al Guvernului. România are nevoie de instituții care lucrează în interesul cetățenilor și al naturii, cu integritate și responsabilitate”, arată Dan.

La Romsilva, din 41 de direcţii silvice vor rămâne 12. De asemenea, se va face şi o scădere de 90% din actualul număr de directori, conform ministrul Mediului, Diana Buzoianu.