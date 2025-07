Ministrul Mediului respinge ideea unui conflict între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Nu, din contră. Amândoi sunt solidari cu ideea de bun simț”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu există tensiuni între președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, în legătură cu creșterea TVA. Ea crede că amândoi susțin măsuri necesare pentru România și lucrează pe baza unor date clare.

„Eu cred că şi domnul Bolojan, şi domnul Nicuşor Dan sunt solidari cu ideea de bun-simţ, sunt solidari cu direcţia în care România trebuie să meargă”, a spus ministrul, sâmbătă, într-o emisiune la Prima TV.

Întrebată de ce Nicușor Dan nu a sprijinit clar pachetul fiscal care include creșterea TVA, ministrul a spus că România s-a aflat într-o situație critică și că deciziile luate au fost necesare.

„Ştim cu toţii că suntem într-o criză economică, ştim că dacă nu am fi luat deciziile pe care le-am luat… Noi stăteam, practic, la marginea prăpastiei, riscam să cădem peste, România să fie pusă la categoria «Junk». Ar fi însemnat nu doar să mai creştem nişte taxe, o lună mai târziu ar fi însemnat că am fi discutaţi de nişte restructurări masive. Astăzi discutăm de reorganizări şi reforme. Acolo am fi discutat de nişte oameni, poate chiar de care era nevoie, care ar fi trebuit să fie daţi afară. Dacă nu am fi luat aceste măsuri, nu le-am fi putut salva într-o lună de acum. Deci, sigur, ăsta este primul pachet. Urmează acum al doilea pachet, care prevede, de fapt, şi nişte reforme pe care românii le aşteaptă de foarte mult timp. Diferenţa între cele două pachete este că unul poate să fie luat imediat, pentru celălalt mai este nevoie de câteva luni. Consilii de Administraţie, pensii speciale, reforma ANAF, sunt o grămadă de lucruri pe care românii le aşteaptă de ani de zile şi care le-au fost promise de ani de zile de guverne care au stat uneori ani de zile în acele portofolii. Noi o să le facem”, a explicat ea.

Întrebată dacă există un început de conflict între premier și președinte, Buzoianu a respins orice astfel de acuzație.

„Nu. Din contră. Eu cred că amândoi, şi chiar am această bucurie în suflet când zic lucrul acesta, sunt doi oameni care sunt foarte aplicaţi pe cifre, pe documente, pe excel-uri. Asta contează foarte mult. Pot să fie diferenţe de opinie. Şi sunt, vor fi întotdeauna, inclusiv între oamenii care au aceeaşi viziune şi aceeaşi misiune în faţă, dar este foarte important că pentru prima dată vedem dezbaterile astea pe argumente, pe cifre. Ceea ce este net superior faţă de ceea ce s-a întâmplat în ultimii mulţi ani de zile în România”.

Ministrul Mediului a mai spus că are o colaborare bună cu premierul Ilie Bolojan.

„Mi se pare că este un om foarte serios. Eu sunt un om al cifrelor, un om al datelor. Şi mă bucur când pot să mă duc să vorbesc cu oamenii efectiv pe cifre şi pe date. Asta este, din punctul meu de vedere, modelul de politică publică”, a adăugat Diana Buzoianu.