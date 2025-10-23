Robert Negoiță, reacție virală la investigația Recorder: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”

În debutul întâlnirii, cetățenii au cerut lămuriri privind procedurile urmate de primărie, existența avizelor și responsabilitatea pentru eventualele incidente. Au fost invocate inclusiv avertismentele tehnice formulate de specialiștii Transgaz, potrivit cărora traficul greu pe arterele construite peste conducte poate produce vibrații ce duc la fisuri și, implicit, la riscuri majore de explozie.

„Țeava nu e a mea ca să mă îngrijesc de ea”, a declarat Robert Negoiță, susținând că responsabilitatea directă pentru siguranța conductelor aparține operatorului rețelei. „Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră… Țevile sunt ale dumnealor”, adăugat Negoiță

„Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”, a afirmat edilul, declarație ce s-a viralizat deja.

Întrebat despre pericolul public semnalat în materialul de presă, primarul a precizat că a transmis în scris către Transgaz că, dacă apreciază existența unui risc, poate închide imediat drumurile vizate. „Dacă dumnealor consideră că există un pericol public cu străzile astea, eu le-am dat în scris să vină să le închidă azi”, a spus Negoiță, adăugând că „de când mă știu, pe drumurile astea cu camioane grele se circula”.

Potrivit investigației Recorder, Primăria Sectorului 3 nu ar fi obținut avizele obligatorii din partea Transgaz, deși compania ar fi notificat administrația locală încă de la începutul lucrărilor. În 2025, Transgaz a acționat în instanță Primăria Sectorului 3, potrivit aceleiași surse. În fața acuzațiilor, edilul a insistat asupra delimitării atribuțiilor: primăria construiește și întreține drumurile, iar operatorul de transport gaze are obligația de a-și proteja infrastructura.

Secvențe din întâlnire au fost filmate și publicate pe pagina de Facebook a Grupului de Inițiativă Civică Pallady, care își propusese inițial să discute tema spațiilor verzi din sector, însă dezbaterea a fost acaparată de subiectul siguranței drumurilor.