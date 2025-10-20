Decizia CCR. Ministrul Mediului: Să plece șmecherii, nu se mai poate construi o Românie dublă

Declarația a fost făcută în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN.

„Există doua variante (…) dacă e o problemă de formă sau de fond”, adăugând că USR își asumă și o modificare a Constituției.

„Dacă e o problemă de procedură, va putea fi îndreptată de îndată”, a mai spus Diana Buzoianu.

În ceea ce privește demisia lui Ilie Bolojan, ministrul Mediului a spus că „eu nu cred că se va ajunge la acest scenariu”.

„Să plece șmecherii (…) în acest caz sunt cei care nu înțeleg că nu se mai poate construi o Românie dublă”, a explicat Buzoianu.

Ministrul Mediului a criticat modul în care CCR a amânat pronunțarea deciziei.

„Dar nu ar fi trebuit să existe două amânări pentru a se stabili că nu a fost respectată o procedură”, a precizat Buzoianu.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu. Surse spun pentru MEDIAFAX că CCR a respins legea în ansamblu pe motive extrinseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.