Ilie Bolojan NU demisionează! Prima reacție a premierului după ce CCR respinge legea pensiilor magistraților

Premierul Ilie Bolojan nu demisionează după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților. „Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, afirmă el.

Ilie Bolojan a declarat că a luat notă de hotărârea Curții Constituționale legată de legea pensiilor magistraților, o decizie adoptată „cu o majoritate strânsă, de 5-4”. El a precizat că reforma pensiilor din sistemul magistraților rămâne o prioritate pentru Guvern, fiind „un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție”.

Premierul a declarat luni seară, pe pagina sa de Facebook, că „CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”.

El a declarat că este nevoie ca sistemul să fie corectat, pentru că „nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu”.

„Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea.”, a scris premierul.

Potrivit lui Bolojan, decizia CCR stabilește un nou standard procedural legat de perioada în care trebuie așteptat avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

„Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil.”