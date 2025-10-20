Fritz după decizia CCR: USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției

USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției dacă legea privind reforma pensiilor de serviciu a fost respinsă pe fond, spune președintele USR, Dominic Fritz.

„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, anunță Fritz.

„În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului”, adaugă acesta.

Conform președintelui USR, majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, „iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare. Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul. Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați”.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.