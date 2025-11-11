Dominic Fritz, despre pensiile magistraților: O dorință din partea tuturor să rezolvăm această problemă

Dominic Fritz a fost întrebat marți seara, într-o intervenție la Digi24, care este motivul pentru care liderii coaliției de guvernare se înțeleg, încă, în privința subiectului pensiilor magistraților.

„Cred că foarte mult am așteptat și motivarea Curții Constituționale. Era această discuție dacă sunt lucruri mai degrabă de formă, dacă e doar vorba despre acest aviz al CSM-ului, dacă este doar o problemă de fond. Și, până la urmă, există, cred că, o dorință din partea tuturor să rezolvăm această problemă pe bune”, a fost răspunsul lui Dominic Fritz.

Liderul USR spune că, în coaliție, există un consens privind necesitatea eliminării pensiilor speciale, iar partidele din Coaliție sunt pragmatice pentru că vor să livreze această reformă.

„Eu văd o dorință și pot să spun, a tuturor partidelor din coaliție, deși nu vorbesc pentru ei, dar a tuturor partidelor să eliminăm aceste pensii speciale. Nici măcar PSD nu apără. (…) Să le eliminăm, bineînțeles, pe termen lung. Bine, cum să zic, în parametri discutați, nu peste noapte. Să fie o perioadă de tranziție, o pensie mult mai mică, nu raportat la ultimul salariu. Momentan, asta este în format”, a spus Fritz, la Digi24.

Liderul USR a mai subliniat că acesta a fost și motivul pentru care coaliția a acceptat „oferta președintelui de a media în acest conflict, între o parte din magistrați și sistemul de justiție și guvernul, tocmai pentru că e în interesul tuturor să eliminăm aceste pensii speciale într-un mod durabil, adică să nu fie ceva ce iarăși pică la curte. (…) Nimeni nu este absurd. Suntem pragmatici, în sensul în care vrem chiar să livrăm această reformă a pensiilor speciale”.

Care este viziunea USR în privința pensiilor din justiție

Potrivit liderului USR, o perioadă de tranziție de 10 ani în ce privește creșterea vârstei de pensionare și o pensie de 70% din ultimul salariu reprezintă o ofertă corectă.

„70% (din ultimul salariu – n.r.) reprezintă deja mult mai mult decât pensiile contributive, care sunt undeva la 55% de obicei și de aceea este o ofertă corectă, o ofertă care asigură independența justiției, dar în primul și în primul rând suntem interesați că acest pachet de reformă să treacă de Curtea Constituțională și de aceea suntem, bineînțeles, deschiși să ascultăm argumente”, a spus Fritz.

Miercuri, la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților, în plină criză a Justiției, cu reforma pensiilor speciale blocată de CCR.