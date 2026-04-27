Prima pagină » Politic » Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale. Care este agenda discuțiilor

Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale. Care este agenda discuțiilor

Președintele Nicușor Dan se întâlnește luni cu liderii partidelor politice parlamentare pro-europene, anunță Administrația Prezidențială. Temele care vor fi discutate sunt cele privind implementarea programelor majore pentru România (SAFE, PNRR).
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale. Care este agenda discuțiilor
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Diana Nunuț
27 apr. 2026, 07:22, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, are astăzi programată o întâlnire cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale.

Întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni și este programată la ora 10:00, potrivit Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a avut consultări cu partidele și în cursul săptămânii trecute, după retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan de către PSD.

La momentul respectiv, șeful statului a făcut apel la „dezescaladare” și a spus că toate formațiunile și-au exprimat disponibilitatea de cooperare pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare.

„Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale (…). Și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta”, a spus Nicușor Dan săptămâna trecută, după consultări.

Miniștrii PSD și-au depus demisiile

Tot săptămâna trecută, reprezentanții PSD din guvern și-au anunțat demisiile, aceștia având un vicepremier, Marian Neacșu, și șase miniștri: Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Florin Manole (Muncă), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

Sâmbăta trecută, șeful statului a semnat demisiile miniștrilor PSD și propunerile de miniștri interimari.

În locul acestora, portofoliile au fost preluate interimar de ceilalți miniștri astfel:

  • La Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene
  • La Ministerul Sănătății – Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR)
  • La Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna, vicepremier (UDMR)
  • La Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne (PNL)
  • La Ministerul Energiei – Ilie Bolojan (declarațiile făcute în acest sens, pe larg, AICI)
  • La Ministerul Transporturilor – Radu Miruță, ministrul Apărării (USR)
  • Atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu vor fi preluate de Oana Gheorghiu

