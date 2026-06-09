Maratonul negocierilor pentru formarea noului Guvern continuă. Eugen Tomac, discuții cu UDMR, minoritățile naționale și suveraniști

UPDATE 11:15: Tomac, după consultări cu UDMR: Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să îmi acorde încrederea

Premierul desemnat Eugen Tomac nu și-a pierdut speranța, după primele consultări cu partidele pentru susținerea noului Guvern: „Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să îmi acorde încrederea”.

După întâlnirea de marți dimineața cu lideri ai UDMR, Eugen Tomac a spus că le-a prezentat acestora prioritățile cabinetului pe care îl propune și o parte din echipă.

„Și am făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică actuală și evident de ce consider eu că în momentul de față, pentru a depăși acest blocaj politic, soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid investit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul ne presează”, a declarat Tomac.

UPDATE 10:00 Eugen Tomac, primit de Kelemen Hunor la sediul UDMR

Premierul desemnat Eugen Tomac a ajuns la sediul UDMR pentru discuții privind formarea noului Executiv. El a fost primit de liderul formațiunii, Kelemen Hunor.

Știrea inițială

Premierul desemnat Eugen Tomac continuă, marţi, maratonul discuţiilor cu partidele, pentru a obţinerii numărului necesar de voturi pentru învestirea cabinetului său.

Potrivit programului anunțat luni, Eugen Tomac va avea întâlniri cu UDMR, cu Grupul Minorităților Naționale, cu Uniți pentru România, PACE și POT.

De la ora 10:00, Eugen Tomac se va întâlni cu reprezentanții UDMR, la sediul partidului, iar de la ora 15:00, cu Grupul Minorităţilor Naţionale.

De la ora 16:00 va purta discuții cu Uniţi pentru România, de la ora 17:00 cu PACE, iar de la 18:00 cu POT.

Ulterior, Eugen Tomac va avea discuții și cu membrii neafiliați din Parlament.

Concluziile discuțiilor de luni cu PNL, USR și PSD

Luni, Eugen Tomac a purtat discuții cu liderii PNL, USR și PSD.

După consultările cu liberalii, Tomac a plecat „încrezător”, afirmând că speră că partidele îi vor oferi șansa de a forma un guvern.

„Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări. Avem o serie de urgențe ce izvoresc din angajamentele pe care le are România în prezent”, a spus Tomac.

Pe de altă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că a discutat „direct” cu Eugen Tomac și a anunțat că decizia PNL privitoare la susținerea unui nou guvern va fi anunțată peste câteva zile.

„Am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”, a dezvăluit Ilie Bolojan.

După discuțiile cu reprezentanții USR, Eugen Tomac a spus că a acceptat „această uriașă responsabilitate” de a forma un cabinet de miniștri „într-un moment de tensiune pentru clasa politică”.

După discuțiile cu social-democrații, Tomac a declarat că a oferit asigurări că viitorul guvern nu va împovăra românii cu noi taxe și a făcut apel la partide să dea dovadă de responsabilitate.

Deopotrivă, Grindeanu spune că dacă Eugen Tomac vrea voturile PSD, prima condiție este ca modelul austerității să se schimbe. „De aceea am schimbat guvernul Bolojan, fiindcă a guvernat prost, fiindcă a guvernat, din punct de vedere economic, prost și ne-a dus în situația în care suntem acum”.

Guvernul Tomac merge la începutul săptămânii viitoare în Parlament pentru vot

După ce va finaliza discuțiile cu partidele, premierul desemnat va merge în Parlament pentru vot. Eugen Tomac spune că acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare. Întrebat dacă va negocia „la bucată” cu suvernaiștii, Tomac a spus că „fiecare vot contează”.

Luni seara, el a declarat la Antena 3 CNN că este încrezător că în ziua votului, peste 233 de membri al Parlamentului României îi vor acorda încrederea pentru a forma Guvernul.

„Doresc mâine (marți – n.r.) să închei consultările cu toți actorii politici și, evident, undeva pe miercuri vom stabili calendarul final, dar cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare vom fi în măsură să ne prezentăm în fața Parlamentului pentru acele voturi”, a spus Eugen Tomac.

De asemenea, a spus că nu va intra în dialog cu AUR. „Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului național al României. Și aici vreau să fiu foarte clar”, a conchis acesta.

Tomac a anunțat și primele nume din viitorul Executiv

Luni seara, la Antena 3 CNN, Eugen Tomac a anunțat și primele nume din viitorul Executiv, precizând că actualul ambasador al României la NATO, Dănuț Nicolaescu, va prelua portofoliul Apărării.

„Colegul meu, domnul profesor Sorin Costreie, a acceptat să fie ministru al Educației și chiar vicepremier. Pentru că îmi doresc să am și o echipă profesionistă”, a completat Tomac.

În ceea ce privește portofoliile economice și cel al digitalizării, acesta a spus că nu a luat încă o decizie finală. Referitor la digitalizare, Tomac a precizat că poartă discuții cu mai mulți specialiști.

„Mă bucur că omul care a reușit cu foarte mult profesionalism să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE, domnul secretar de stat Luca Niculescu, a acceptat să vină în viitorul guvern”, a declarat acesta.

Pentru Ministerul Agriculturii, premierul desemnat a spus că îl are în vedere pe „domnul profesor Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice”.