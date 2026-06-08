Prima pagină » Politic » Primele nume anunțate de Tomac pentru Guvern: Ministrul Apărării va fi ambasadorul României la NATO

Primele nume anunțate de Tomac pentru Guvern: Ministrul Apărării va fi ambasadorul României la NATO

Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat primele nume din viitorul Executiv, precizând că actualul ambasador al României la NATO, Dănuț Nicolaescu, va prelua portofoliul Apărării.
Maratonul negocierilor pentru formarea noului Guvern continuă. Eugen Tomac, discuții cu UDMR, minoritățile naționale și suveraniști
Maratonul negocierilor pentru formarea noului Guvern continuă. Eugen Tomac, discuții cu UDMR, minoritățile naționale și suveraniști
Operațiunea „JUPITER 5”, ziua 2: Peste 200 de percheziții în cadrul a 51 de acţiuni desfăşurate la nivel naţional. Ce fapte sunt investigate
Operațiunea „JUPITER 5”, ziua 2: Peste 200 de percheziții în cadrul a 51 de acţiuni desfăşurate la nivel naţional. Ce fapte sunt investigate
Guvernul Tomac merge la începutul săptămânii viitoare în Parlament pentru vot: Sunt încrezător că vom obține peste 233 de voturi
Guvernul Tomac merge la începutul săptămânii viitoare în Parlament pentru vot: Sunt încrezător că vom obține peste 233 de voturi
Eugen Tomac respinge ideea unui „Guvernul meu 2.0”: Nicușor Dan nu și-ar fi dorit să se implice dacă partidele găseau o majoritate
Eugen Tomac respinge ideea unui „Guvernul meu 2.0”: Nicușor Dan nu și-ar fi dorit să se implice dacă partidele găseau o majoritate
Tomac, despre principalele cinci probleme ale României și pericolul de a ajunge în „junk”
Tomac, despre principalele cinci probleme ale României și pericolul de a ajunge în „junk”
Alexandra-Valentina Dumitru
08 iun. 2026, 22:15, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Întrebat, la Antena 3 CNN, despre componența viitorului Guvern, Tomac a declarat că își dorește o echipă formată din profesioniști și a oferit primele exemple de miniștri pe care intenționează să îi propună.

„Sunt foarte încântat și m-am bucurat că colegul meu, domnul profesor Sorin Costreie, a acceptat să fie ministru al Educației și chiar vicepremier. Pentru că îmi doresc să am și o echipă profesionistă”.

Tomac a precizat că Executivul va avea trei vicepremieri. „În ministrul educației și voi mai avea doi vicepremieri care vor gestiona zona economică. Un vicepremier pentru că eu cred că este vital să facem un salt uriaș într-un timp foarte scurt. Vom avea un vicepremier pentru digitalizare”.

Premierul desemnat a anunțat și numele celui care ar urma să conducă Ministerul Apărării.

„Mă bucur foarte mult că actualul nostru ambasador la NATO, domnul Danuț Nicolaescu, a acceptat invitația mea de a face parte din viitorul guvern. Este un om care are toată expertiza necesară, un diplomat de excepție și înțelege perfect situația de securitate în care se află România și mă bucur că va fi viitorul ministru al Apărării”, a afirmat Tomac.

Tomac poartă discuții cu mai mult specialiști

În ceea ce privește portofoliile economice și cel al digitalizării, acesta a spus că nu a luat încă o decizie finală.

Referitor la digitalizare, Tomac a precizat că poartă discuții cu mai mulți specialiști. „Și aici am identificat mai mulți profesioniști cu care urmează să am întâlniri mâine și, evident, voi stabili care este persoana pe care vreau să o cooptez în echipă”, a spus premierul desemnat.

Tomac a anunțat și alte nume care ar urma să facă parte din viitorul Cabinet.

„Mă bucur că omul care a reușit cu foarte mult profesionalism să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE, domnul secretar de stat Luca Niculescu, a acceptat să vină în viitorul guvern”, a declarat acesta.

Pentru Ministerul Agriculturii, premierul desemnat a spus că îl are în vedere pe „domnul profesor Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice”.

De asemenea, pentru Ministerul Mediului, Tomac a anunțat că a reușit să-l coopteze „un profesionist care își desfășoară activitatea de mai bine de 10 ani în Ministerul Mediului, domnul secretar general Teodor Dulceață”.

În ceea ce privește Ministerul Dezvoltării, premierul desemnat a declarat că Vladimir Ionaș va face parte din echipa pe care o va prezenta Parlamentului. „Este un om bine pregătit la Ministerul Dezvoltării”.

Pentru Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor, premierul desemnat a precizat că analizează în continuare mai multe variante.

Recomandarea video

Fake-news pe rețele cu Beach, Please!: „Nu este adevărat, totul merge mai departe”
G4Media
Ce poți face în Mexic 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
GSP.ro
Bine ați venit în noua republică prezidențială România. Cu Eugen Tomac prim-ministru, Nicușor Dan ar putea deveni președinte-premier. Analiștii avertizează: Parlamentul va ajunge for decorativ
Gandul
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
Libertatea
Zodia care va străluci în această vară. Dragostea, banii și cariera se aliniază perfect pentru acest nativ
CSID
Inventatorul Adrian Roșca a realizat o mașină care poate să ajungă la 300 km/h în doar o secundă. Teoretic!
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia