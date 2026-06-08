Primele nume anunțate de Tomac pentru Guvern: Ministrul Apărării va fi ambasadorul României la NATO

Întrebat, la Antena 3 CNN, despre componența viitorului Guvern, Tomac a declarat că își dorește o echipă formată din profesioniști și a oferit primele exemple de miniștri pe care intenționează să îi propună.

„Sunt foarte încântat și m-am bucurat că colegul meu, domnul profesor Sorin Costreie, a acceptat să fie ministru al Educației și chiar vicepremier. Pentru că îmi doresc să am și o echipă profesionistă”.

Tomac a precizat că Executivul va avea trei vicepremieri. „În ministrul educației și voi mai avea doi vicepremieri care vor gestiona zona economică. Un vicepremier pentru că eu cred că este vital să facem un salt uriaș într-un timp foarte scurt. Vom avea un vicepremier pentru digitalizare”.

Premierul desemnat a anunțat și numele celui care ar urma să conducă Ministerul Apărării.

„Mă bucur foarte mult că actualul nostru ambasador la NATO, domnul Danuț Nicolaescu, a acceptat invitația mea de a face parte din viitorul guvern. Este un om care are toată expertiza necesară, un diplomat de excepție și înțelege perfect situația de securitate în care se află România și mă bucur că va fi viitorul ministru al Apărării”, a afirmat Tomac.

Tomac poartă discuții cu mai mult specialiști

În ceea ce privește portofoliile economice și cel al digitalizării, acesta a spus că nu a luat încă o decizie finală.

Referitor la digitalizare, Tomac a precizat că poartă discuții cu mai mulți specialiști. „Și aici am identificat mai mulți profesioniști cu care urmează să am întâlniri mâine și, evident, voi stabili care este persoana pe care vreau să o cooptez în echipă”, a spus premierul desemnat.

Tomac a anunțat și alte nume care ar urma să facă parte din viitorul Cabinet.

„Mă bucur că omul care a reușit cu foarte mult profesionalism să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE, domnul secretar de stat Luca Niculescu, a acceptat să vină în viitorul guvern”, a declarat acesta.

Pentru Ministerul Agriculturii, premierul desemnat a spus că îl are în vedere pe „domnul profesor Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice”.

De asemenea, pentru Ministerul Mediului, Tomac a anunțat că a reușit să-l coopteze „un profesionist care își desfășoară activitatea de mai bine de 10 ani în Ministerul Mediului, domnul secretar general Teodor Dulceață”.

În ceea ce privește Ministerul Dezvoltării, premierul desemnat a declarat că Vladimir Ionaș va face parte din echipa pe care o va prezenta Parlamentului. „Este un om bine pregătit la Ministerul Dezvoltării”.

Pentru Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor, premierul desemnat a precizat că analizează în continuare mai multe variante.