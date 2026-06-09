Kelemen Hunor, după discuțiile cu Tomac: Momentan nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, după discuțiile purtate cu Eugen Tomac pe tema formării noului Executiv, că formațiunea sa nu va vota împotriva Guvernului aflat în pregătire, însă nu poate garanta, în acest moment, un vot favorabil la învestire.

Kelemen Hunor a invocat lipsa unei majorități parlamentare clare, nevoia analizării programului de guvernare și o serie de rezerve de ordin politic privind formula propusă pentru viitorul Cabinet.

„În acest moment pot să promit un singur lucru, că nu votăm împotriva unui guvern, dar nu putem promite astăzi că vom vota pentru un guvern. În acest moment, un Guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă, nu are nicio șansă să facă lucrurile așa cum trebuie pentru a duce România în direcția dorită”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că discuțiile cu Eugen Tomac vor continua după finalizarea programului de guvernare.

„Când programul de guvernare va fi gata, în acest moment mi-a zis că se mai lucrează, vom mai avea o discuție cu domnul Tomac, vom citi programul de guvernare, fiindcă trebuie să luăm o decizie în funcție de conținutul programului de guvernare”, a spus acesta.

Kelemen Hunor: Nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte

Kelemen Hunor a mai subliniat și faptul că există obstacole de natură politică în calea unui eventual sprijin parlamentar.

„În acest moment, din punct de vedere al logicii politice, este aproape imposibil să votăm un guvern după ce am fost dați [afară] dintr-un guvern, prin moțiune de cenzură, a doua azi să votăm un guvern din care nu facem parte. Deci nu se leagă în niciun fel. Avem nevoie de argumente pentru un astfel de vot, fiindcă nu suntem masochiști politici. Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”, a explicat liderul UDMR.

Kelemen Hunor s-a declarat rezervat și față de formula unui guvern tehnocrat condus de un premier cu profil politic, susținând că responsabilitatea guvernării trebuie asumată direct de partidele parlamentare.

„Un om politic ar trebui să conducă un guvern politic. Cu oameni politici care își asumă responsabilitatea din partea partidelor politice, fiindcă altfel nu se poate guverna”, a spus acesta.

În opinia sa, promovarea unei formule tehnocrate poate transmite un semnal de neîncredere în partidele politice și în capacitatea acestora de a guverna.

„Dacă tu vii cu un guvern tehnocrat, înseamnă că nu ai încredere în partidele politice, în niciun partid politic, în oameni politici și vrei să folosești Parlamentul doar pentru a justifica o investire a unui guvern care nu are o legătură directă cu partidele politice”, a conchis Kelemen Hunor.