Tomac, după consultări cu UDMR: Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să îmi acorde încrederea

După întâlnirea de marți dimineața cu lideri ai UDMR, Eugen Tomac a spus că le-a prezentat acestora prioritățile cabinetului pe care îl propune și o parte din echipă.

„Și am făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică actuală și evident de ce consider eu că în momentul de față, pentru a depăși acest blocaj politic, soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid investit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul ne presează”, a declarat Tomac.

Acesta adaugă că soluția pe care o propune este „corectă”.

„Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii și evident să fie deschise în continuare spre dialog pentru a debloca această situație tensionată pe care o avem pe scena politică. Așa cum am spus și ieri, o spun și astăzi, destul de deschis, de asumat, sunt un om al dialogului, cred că în acest moment avem nevoie de o perspectivă foarte clară pentru a putea depăși această stare tensionată, pentru că cu cât mai mult se agravează această criză, cu atât mai rău este pentru România. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să mi-acorde încrederea pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă, atât timp cât până în prezent nu s-a configurat o altă majoritate care să ofere în mod clar și asumat o perspectivă nouă țării”, a mai spus Tomac.