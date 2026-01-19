Nicușor Dan transmite condoleanțe după accidentul feroviar din Spania

„Am fost profund îndurerat de tragicul accident feroviar care a luat atât de multe vieți în Spania. Le doresc tuturor celor răniți o recuperare completă. Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor și de cei dragi lor în aceste momente dificile”, a scris Nicușor Dan, pe platforma X.

„Transmit condoleanțe sincere Majestății Sale Regelui și poporului spaniol”, a adăugat șeful statului.

Cel puțin 39 de persoane au murit și zeci au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit în sudul Spaniei, potrivit autorităților spaniole.

Autoritățile au anunțat că 122 de persoane au primit îngrijiri medicale, iar 48 sunt încă internate, inclusiv cinci copii. Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a declarat că bilanțul „nu este încă final” și că a fost deschisă o anchetă asupra cauzelor accidentului.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, prin Consulatul General al României la Sevilla, s-a autosesizat după accidentul feroviar din regiunea Córdoba.

„Până la acest moment nu sunt informații despre victime și nu avem solicitări consulare. Dar situația este complicată la fața locului cu operațiunile încă în desfășurare”, a precizat MAE.