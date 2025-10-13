Nicușor Dan vrea ca Australia să deschidă o reprezentanță diplomatică la București

Nicușor Dan a primit astăzi, luni, o delegație condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia, pentru a discuta extinderea cooperării bilaterale în securitate, energie și investiții, precum și deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București.

Președintele Nicușor Dan a primit la Palatul Cotroceni o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Australia, pentru discuții privind consolidarea relațiilor dintre cele două state.

Întâlnirea a vizat proiecte concrete și durabile în domeniile securității, energiei și contracarării amenințărilor hibride. Nicușor Dan a subliniat importanța investițiilor australiene în România și a încurajat deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București.

„Expertiza României în regiunea Mării Negre și experiența Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunități de colaborare și schimb de bune practici între țările noastre”, a declarat președintele Dan.