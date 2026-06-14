O comună din Mureș votează azi pentru demiterea primarului

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, începând cu ora 7:00, cele două birouri electorale ale secțiilor de votare din comuna Sânger, județul Mureș, au fost deschise pentru desfășurarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor cu privire la demiterea primarului comunei.

Vasile Grec este acuzat că a adus prejudicii comunei, între care nefinalizarea unor lucrări pe fonduri externe, ceea ce pune în pericol finanțarea, sau gestionarea frauduloasă a litigiilor, potrivit inițiatorilor referendumului. De asemenea, inițiatorii îl acuză pe edil de conflicte de interese și de comportament neavdecvat.

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, alegătorii își pot exercita dreptul de vot între orele 07:00 – 23:00.