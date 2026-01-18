O femeie guvernator rupe protocolul istoric al învestirii

Guvernatoarea statului Virginia, Abigail Spanberger, a renunțat la tradiția vestimentară respectată de zeci de ani la ceremoniile de învestire și a apărut îmbrăcată în alb, un simbol al mișcării pentru dreptul de vot al femeilor.

Ghidul oficial de protocol al statului Virginia prevede ca bărbații să poarte redingote, iar femeile sunt îndemnate să aleagă ținute închise la culoare la ceremoniile de învestire. La ceremonia care a avut loc sâmbătă, mulți dintre participanți, inclusiv soțul noii guvernatoare, au respectat întocmai această regulă.

Ruptură de tradiție

Însă democrata Abigail Spanberger, prima femeie aleasă guvernator al Virginiei în noiembrie 2025, a ales să se delimiteze de acest protocol, potrivit Associated Press. Ținuta sa – un palton alb, lung, cu nasturi aurii, purtat împreună cu mănuși albe – a fost interpretată ca un omagiu adus mișcării pentru dreptul de vot al femeilor și luptei pentru drepturi civice.

Guvernatoarea a explicat, într-un interviu acordat înaintea învestirii, că nu intenționează să continue tradiția. „Nu voi purta un morning coat, ca să nu dezamăgesc pe nimeni”, a declarat ea, referindu-se la redingota prevăzută de protocolul oficial al ceremoniei.

Gest cu greutate istorică

În discursul de învestire, Abigail Spanberger a subliniat importanța istorică a momentului și a evocat eforturile generațiilor care au luptat pentru dreptul de vot al femeilor, fără a apuca să vadă o femeie ajungând în această funcție.

„Păstrez un profund sentiment de recunoștință față de toți cei care au muncit, generație după generație, pentru a se asigura că femeile pot fi printre cei care votează, deși ei nu puteau decât să viseze la o zi ca aceasta”, a spus guvernatoarea.