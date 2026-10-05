Oana Gheorghiu, mesaj după consultările de la Cotroceni: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție

Oana Gheorghiu, președintele PNL Sector 4, a făcut parte din delegația care a stat față în față cu Nicușor Dan luni, la consultările de la Palatul Cotroceni.

Liderul liberal a reafirmat poziția PNL de a intra în opoziție, în cazul în care PSD se întoarce la Palatul Victoria.

„Este foarte simplu: dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție. Nu vom fi parte dintr-o guvernare cu PSD. Am participat astăzi la consultările de la Palatul Cotroceni, în delegația PNL condusă de președintele Ilie Bolojan”, a transmis Oana Gheorghiu, într-o postare pe Facebook.

Cum vrea PNL să arate viitorul Guvern

Până acum, două desemnări făcute de Nicușor Dan au venit dinspre PNL. Ambele au picat la votul din Parlament. Adrian Veștea, primul premier desemnat liberal care a ajuns la vot, a picat cu doar 189 de voturi pentru și nu a fost susținut de partidul său. Siegfried Mureșan, cea de-a doua propunere, a picat la vot cu 182 de voturi, deși avea asigurată susținerea PNL, USR și UDMR.

Oana Gheorghiu atrage acum atenția asupra nevoii urgente a unui guvern cu puteri depline.

„România trebuie să iasă din blocajul politic și să aibă un guvern care să se ocupe, cu responsabilitate, de problemele urgente. Asta înseamnă să asigure funcționarea serviciilor publice, să continue corectarea dezechilibrelor bugetare și să pregătească bugetul pentru 2027. Deficitele și dobânzile nu sunt cifre abstracte: costurile ajung, în cele din urmă, la toți românii”, a mai transmis liderul liberal.

Pe masa președintelui se află acum mai multe propuneri de premieri, printre care și Sorin Grindeanu, președintele PSD. Partidul Național Liberal nu a făcut, de această dată, o propunere, după eșecul guvernului Mureșan.

Nicușor Dan va face cea de-a patra desemnare de premier luni, 5 octombrie, după ce termină toate consultările cu partidele și grupurile parlamentare. Ultima întrevedere este programată la ora 18:00.