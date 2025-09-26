Oana Țoiu a reprezentat România la ONU pe tema creșterii nivelului mărilor. Ce a discutat ministra

Oana Țoiu, a participat joi la un mic dejun al liderilor organizat în marja Adunării Generale a ONU, dedicat amenințărilor globale generate de creșterea nivelului mărilor.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a luat parte joi la micul dejun al liderilor dedicat „Amenințărilor Existențiale Aferente Creșterii Nivelului Mărilor”, desfășurat la New York în cadrul Adunării Generale a ONU.

Evenimentul a reunit înalți oficiali guvernamentali și reprezentanți ai organizațiilor internaționale pentru a discuta soluții de adaptare și protecție în fața provocărilor climatice.

În intervenția sa, Oana Țoiu a reafirmat sprijinul României pentru statele afectate de creșterea nivelului mărilor și a subliniat necesitatea cooperării internaționale, amintind importanța respectării prevederilor Convenției ONU privind Dreptul Mării (UNCLOS).

Ea a pledat, de asemenea, pentru adoptarea, în 2026, a unei Declarații ONU dedicate acestui fenomen.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că participarea României la această reuniune evidențiază angajamentul țării de a contribui la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la efectele acestora.