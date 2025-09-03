Oana Țoiu îi atacă pe Dăncilă și Năstase: România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, transmite Oana Țoiu.

Ea menționează că Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au mers la Beijing ca persoane private.

„Se reprezintă doar pe ei inşişi dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă”, încheie Țoiu.