Oana Țoiu l-a primit pe noul ambasador al Muntenegrului la București

Ministrul român a salutat dinamica dialogului politic bilateral și a încurajat continuarea contactelor la nivel înalt între România și Muntenegru, atât pe linie guvernamentală, cât și la nivelul ministerelor de externe.

Oana Țoiu a subliniat importanța cooperării sectoriale și a diversificării schimburilor economice, arătând că diplomația economică trebuie să completeze dialogul politico-diplomatic.

Cei doi oficiali și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini finalizarea și semnarea unor noi instrumente de cooperare bilaterală.

În același timp, șefa diplomației române a reconfirmat sprijinul deplin al României pentru parcursul european al Muntenegrului, evidențiind importanța continuării reformelor asumate de Podgorița.

Au fost apreciate și relațiile foarte bune de cooperare în cadrul NATO, cu accent pe contribuțiile celor două state la securitatea regională și la consolidarea Flancului Estic al Alianței.

La final, Oana Țoiu i-a urat succes ambasadorului Danilo Brajović în activitatea sa în România și a dat asigurări privind sprijinul MAE pentru îndeplinirea mandatului său.