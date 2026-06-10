G4Media: Omul propus de PSD la Transporturi, implicat în scandalul elicopterelor pentru Răzvan Cuc

Potrivit G4Media, Curtea de Conturi a sancționat CNAIR în 2022 pentru atribuirea unor contracte de zbor charter fără respectarea procedurilor prevăzute de legislația achizițiilor publice. Valoarea contractelor a fost de aproximativ 115.000 de lei, cu TVA.

Serviciile au fost contractate fără utilizarea procedurilor de transparență și concurență prevăzute de lege, potrivit Curții de Conturi.

CNAIR a contestat sancțiunea în instanță. Judecătoria Sectorului 1 a respins acțiunea, iar decizia a fost menținută definitiv de Tribunalul București în 2023.

Unul dintre zboruri a fost utilizat pentru deplasarea unor reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, inclusiv a ministrului de la acea vreme, Răzvan Cuc.

Conform surselor citate, Mașala a semnat documentele aferente contractului și plata facturii. Aceste afirmații nu au fost confirmate de autoritățile competente.

Reacția lui Mașala

Ionuț Laurențiu Mașala a declarat că aspectele invocate au fost analizate de instituțiile statului la momentul respectiv.

El a precizat că nu a fost obligat niciodată să restituie sume către companie și că nu a fost sancționat financiar în legătură cu acest caz.

Mașala a respins și alte acuzații privind activitatea sa profesională și relațiile de muncă din cadrul CNAIR. El susține că toate angajările și promovările menționate în presă au respectat procedurile legale.

Un alt raport al Curții de Conturi

Numele său apare și într-un raport al Curții de Conturi din 2015 privind acordarea unor prime considerate nelegale în cadrul CNAIR.

Mașala susține că situația datează de peste un deceniu și că a fost verificată de instituțiile abilitate.

Director în cadrul CNAIR din 2009, Ionuț Laurențiu Mașala a fost numit în 2019 membru al Consiliului de Administrație al companiei. În prezent, el este considerat unul dintre numele vehiculate pentru preluarea Ministerului Transporturilor în viitorul Executiv.