Prima pagină » Politic » G4Media: Omul propus de PSD la Transporturi, implicat în scandalul elicopterelor pentru Răzvan Cuc

G4Media: Omul propus de PSD la Transporturi, implicat în scandalul elicopterelor pentru Răzvan Cuc

Ionuț Laurențiu Mașala, director economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și nume vehiculat pentru portofoliul Transporturilor, este menționat într-un caz privind închirierea unor elicoptere de către companie în 2019.
G4Media: Omul propus de PSD la Transporturi, implicat în scandalul elicopterelor pentru Răzvan Cuc
Sursa foto: Facebook/Ionuț Mașala
Oana Antipa
10 iun. 2026, 19:51, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit G4Media, Curtea de Conturi a sancționat CNAIR în 2022 pentru atribuirea unor contracte de zbor charter fără respectarea procedurilor prevăzute de legislația achizițiilor publice. Valoarea contractelor a fost de aproximativ 115.000 de lei, cu TVA.

Serviciile au fost contractate fără utilizarea procedurilor de transparență și concurență prevăzute de lege, potrivit Curții de Conturi.

CNAIR a contestat sancțiunea în instanță. Judecătoria Sectorului 1 a respins acțiunea, iar decizia a fost menținută definitiv de Tribunalul București în 2023.

Unul dintre zboruri a fost utilizat pentru deplasarea unor reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, inclusiv a ministrului de la acea vreme, Răzvan Cuc.

Conform surselor citate, Mașala a semnat documentele aferente contractului și plata facturii. Aceste afirmații nu au fost confirmate de autoritățile competente.

Reacția lui Mașala

Ionuț Laurențiu Mașala a declarat că aspectele invocate au fost analizate de instituțiile statului la momentul respectiv.

El a precizat că nu a fost obligat niciodată să restituie sume către companie și că nu a fost sancționat financiar în legătură cu acest caz.

Mașala a respins și alte acuzații privind activitatea sa profesională și relațiile de muncă din cadrul CNAIR. El susține că toate angajările și promovările menționate în presă au respectat procedurile legale.

Un alt raport al Curții de Conturi

Numele său apare și într-un raport al Curții de Conturi din 2015 privind acordarea unor prime considerate nelegale în cadrul CNAIR.

Mașala susține că situația datează de peste un deceniu și că a fost verificată de instituțiile abilitate.

Director în cadrul CNAIR din 2009, Ionuț Laurențiu Mașala a fost numit în 2019 membru al Consiliului de Administrație al companiei. În prezent, el este considerat unul dintre numele vehiculate pentru preluarea Ministerului Transporturilor în viitorul Executiv.

 

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Ce au descoperit cercetătorii
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport
RAAPPS a făcut publice chiriile pe care le încasează de la persoanele juridice. PSD dă 46,40 de euro pe 928 metri pătrați de teren
Libertatea
Balonare sau altă problemă de sănătate? Situații în care senzația de abdomen umflat poate ascunde o problemă de sănătate
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia