ONU critică Israelul pentru uciderea jurnaliștilor din Gaza

„Condamnăm uciderea de către armata israeliană a 6 jurnaliști palestinieni, prin atacarea cortului lor, încălcând grav dreptul internațional umanitar”, a declarat organizația într-o postare pe X, subliniind că cel puțin 242 de jurnaliști palestinieni au fost asasinați în Gaza de la începutul războiului Israel-Hamas. „Solicităm acces imediat, sigur și neîngrădit în Gaza pentru toți jurnaliștii”, a conchis ONU, scrie Baha.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat anterior uciderea reporterilor Al Jazeera în enclava palestiniană, insistând că jurnaliștii uciși erau de fapt agenți Hamas care pregăteau un atac asupra civililor și trupelor israeliene.

Armata israeliană a ucis cinci jurnaliști Al Jazeera

Armata israeliană a declarat că l-a ucis pe jurnalistul Al Jazeera Anas Al Sharif, despre care a susținut că conducea o celulă Hamas, într-un atac asupra orașului Gaza.

Jurnalistul Al Jazeera Anas al-Sharif a fost ucis împreună cu alți patru colegi într-un atac israelian țintit asupra unui cort în care se aflau jurnaliști, în orașul Gaza, a transmis Al Jazeera.

Postul de televiziune din Qatar scrie că șapte persoane au fost ucise în atacul asupra cortului situat la poarta principală a spitalului al-Shifa din orașul Gaza, duminică seara, printre care Anas Al Sharif, corespondentul Al Jazeera Mohammed Qreiqeh și cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa.