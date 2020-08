Orban, declaraţii la Palatul Victoria, la ora 20.00, după ce Parlamentul a modificat HG privind starea de alertă

Premierul a susţinut o declaraţie politică la Palatul Victoria, după ce a anunţat care sunt măsurile protecţioniste ale Guvernului faţă de cei care şi-au pierdut locurile de muncă.

Orban a criticat Consiliul National pentru Dezbaterea Discriminarii pentru amenda pe care i-a aplicat-o lui Iohannis pentru declaraţia privind complotul PSD-UDMR pentru a da Ardealul ungurilor.

„Am rămas stupefiat de decizia de azi a Consiliului National pentru Dezbaterea Discriminarii. O majoritatea PSD-UDMR a luat o decizie care n-are legatura cu legea.

Presedintele Romaniei e victima unei decizii pur politice care arata clar ca toate institutiile care sunt cotropite de PSD iau decizii impotriva constitutiei si impotriva legii.

Presedintele a fost sanctionat pentru ca a actionat in spiritul Constitutiei. Toate aceste actiuni ale PSD au aratat ca PSD nu apara interesul Romaniei”, a afirmat Orban.

Iohannis a fost amendat astăzi de CNCD cu 5.000 de lei. Klaus Iohannis consideră amenda un act „profund politic” şi anunţă că o va contesta.

Cele mai importante declaraţii:

- Putem spune ca Romania ar garantia ca va beneficia de finantare de la nivel european pentru a putea pune in practica masurile de ocupare care au fost gandite de guvern.

- Tarile membre pot sa acceseze sume importante de bani cu conditia oferirii uneo garantii. Romania trebuie sa ofere o garantie de pana la 400.000 de milioane de euro. Suma totala care va fi folosita in acest program este de 5 miliarde. Am prevazut un set de masuri extrem de importante. Pentru domeniile in care se vor mentine restrictiile dupa 1 iunie vom continua plata somajului tehnic.

- Evaluarea pe care exista aproape 600.00 de romani care au fost in somaj tehnic. Pe langa masura activa acordata pentru reluarea angajatilor din companiile care au fost afectate de criza economica vom folosi mai multe masuri active.

- Vom acorda un procent de pana la 30% din salariul brut companiilor care vor angaja oameni aflati in cautarea unui loc de munca. Exista o serie de cetateni pentru care angajarea e mai dificila. Vom dezvolta instrumente de sustinere a angajarilor mult mai generoase. Aceste masuri vor fi luate cu anumite conditii pe care noi le consideram firesti. Dupa incetarea perioadei plata a sumei in cadrul masurilor acrive o perioada de timp compania sa mentina angajatii.

- Pentru zilieri stim ca exista o nevoie reala pentru fermierii romani de forta de munca. Vom adopta un act normativ in care vom aplica o masura activa de sustinere a zilierilr.

- Astazi am intrat pe deplin in starea de alerta maxima.Cel mai important lucru e ca romani să inteleaga ca inca nu am scapat de epidemie. Sa inteleaga necesitatea acestei stari de alerta si necesitatea respectarii tuturor regulilor. In cursul zilei de maine toate ministerele vor adopta ordinele de ministru comune pricind regulile de protectie sanitara in mijloacele de transport. Va fi obigatorie purtarea mastii in toate spatiile inchise. Purtatul mastii ne creeaza un oarecare incomfort. Trebuie sa purtam masca. Termoscanarea - Aceasta masura e o masura necesara. Acest triaj este necesar.

Premierul Orban susţine, miercuri seara, declaraţii de presă după ce Parlamentul a adoptat cu modificări Hotărârea de guvern privind starea de alertă.

Cu majoritatea PSD a fost introdus un amendament prin care spitalele vor trece din nou în subordinea autorităţilor locale, de la Ministerul Sănătăţii.

În plus, Parlamentul a trasat Guvernului sarcina de a distribui măşti, gratuit, persoanelor defavorizate.

La solicitarea liberalilor, trei puncte de trecere a frontierei cu Ungaria se vor redeschide, pentru a evita aglomeraţia din ultimele zile.