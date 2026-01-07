Pentagonul evaluează „eficacitatea” femeilor în roluri de luptă terestră

Departamentul Apărării a lansat o analiză oficială a „eficacității” femeilor în posturi de luptă terestră, la aproape zece ani după ce interdicția care le excludea din unitățile de infanterie, blindate și artilerie de linia întâi a fost eliminată.

Evaluarea va dura șase luni și va solicita liderilor Armatei și Corpului Pușcașilor Marini să transmită date despre pregătire, antrenament, performanță, victime și climatul de comandă al unităților și personalului de luptă terestră, potrivit unui memoriu din decembrie al subsecretarului Apărării pentru Personal, Anthony Tata.

Pentagonul prezintă această analiză ca pe o metodă de a măsura „eficacitatea operațională a unităților de luptă terestră” și integrarea femeilor în aceste roluri în ultimul deceniu.

„Institutul pentru Analize de Apărare analizează eficacitatea includerii femeilor în roluri de luptă terestră pentru a se asigura că standardele sunt îndeplinite și că Statele Unite mențin cea mai letală armată”, a declarat Kingsley Wilson, secretar de presă al Pentagonului, într-un comunicat acordat Military Times.

Institutul este o organizație privată, non-profit, finanțată în mare parte de guvernul federal, care cercetează și analizează probleme de securitate națională pentru Departamentul Apărării.

„Standardele noastre pentru posturile de luptă în arme de luptă vor fi de elită, uniforme și neutre din punct de vedere sexual, deoarece greutatea unui rucsac sau a unei ființe umane nu contează dacă ești bărbat sau femeie”, a mai spus Kingsley Wilson, precizând că secretarul Apărării, Pete Hegseth, „nu va compromite standardele pentru a satisface cote sau o agendă ideologică – acesta este bunul simț”.

Pete Hegseth, care și-a exprimat anterior opoziția față de femeile din roluri de luptă terestră, a stabilit noi standarde de fitness fizic pentru aceste posturi într-un discurs susținut în septembrie.

Șeful Pentagonului a declarat că fiecare poziție de luptă trebuie să revină la „cel mai înalt standard masculin” și a recunoscut că „dacă asta înseamnă că nicio femeie nu se califică pentru anumite posturi de luptă, așa să fie”.